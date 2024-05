1000koňová auta Lamborghini i Tesly se porouchala při srovnání dynamiky na letišti, ukazují věčnou slabinu takových vozů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Jsou to stroje, nad kterými nadšenci pravidelně žasnou a snad každý by je chtěl mít v garáži. Problém je v tom, že jen málokteré takové auto dokáže dlouhodobě spolehlivě pracovat se svým výkonem.

Není všechno zlato, co se třpytí, praví jedno staré přísloví. A i když tradovat se musí nejméně po staletí, na své platnosti nic nepozbylo ani v dnešním světě, ten automobilový nevyjímaje. Některé projevy toho byste si domysleli, třeba ten, že pravidelně jezdit s dechberoucím supersportem nemusí být zase taková nádhera, jak se na první pohled může zdát, protože běžné přesuny snadno lépe obslouží obyčejnější vozy. Problémem ale bývá i občasné drásaní takových aut, tedy jejich používání k tomu, k čemu měla být stvořena. Nechceme říci, že jsou to nějaká křehká stvoření, to obvykle nejsou a nechají si líbit dost. Přesto vám dříve nebo později dají najevo nejméně dvě věci.

Jednak to, že jde o úzkoprofilové zboží, na jehož vývoj nemohly být vyplácány miliardy euro, protože by se výrobci nikdy nevrátily. Když vyvíjíte něco jako Golf 2,0 TDI, víte, že ho prodáte možná i miliony kusů a můžete jej vývojově vychytat do posledního šroubku, vystavit jej všemu myslitelnému, náklady na to vynaložené se vám bohatě vrátí. Ale když vyvíjíte Lamborghini Revuelto, kterého prodáte možná 10, možná 15 tisíc kusů za mnoho let? Kde vezmete rozpočet na to, abyste s 10 exempláři jezdili půl roku za polárním kruhem a jinými 10 půl roku poblíž Sahary? Prostě to nejde.

Navíc platí, že jde o komplikované a z podstaty intenzivně namáhané stroje, které prostě mají přirozenou tendenci se kazit, když od nich něco chcete. Obojí dohromady pak má za následek, že selhávají mnohem častěji, a to dokonce i v situacích, kdy je (relativně, absolutně zátěž je pochopitelně jinde) týráte stejným způsobem jako ona obyčejná auta, která by na to vůbec stavěná být neměla. V automobilovém světě se pohybujeme dekády a sami jsme zažili či jsme byli svědky tolika selhání různých supersportů, výkonných verzí obyčejných aut a dalších specialit, že by o tom šlo napsat kroniku.

Projevem toho budiž i okolnosti posledního srovnání dynamiky dvou extrémně výkonných aut od Mata Watsona z Carwow. Ten proti sobě postavil právě zmíněné Lamborghini Revuelto, tedy supersport s 1015koňovým hybridním dvanáctiválcem o 1 076 Nm, a 1020koňovou Teslu Model S Plaid o 1 420 Nm. Tesla je o pár set kilo těžší, přesto většinu srovnání o pár decimetrů vyhrála. To nepřekvapí a i když je to na jednu stranu úctyhodné, neboť stojí asi čtvrtinu ceny Lamborghini, pořád platí, že to je poník zvládající jediný trik a ani po lehčí úpravě od ní nelze čekat schopnost komplexně zvládat rychlé ježdění a jakkoli dlouhodobě podávat maximální výkon. I to je ale známé, zaujala nás jiná věc - obě auta se během srovnání porouchala.

Nebyla to fatální selhání, přesto zejména Tesla hodně křičela o pomoc - už pár ostrých akcelerací způsobilo selhání operačního systému, vozu se deaktivovaly systémy kontroly trakce a stability, brzdy se přehřály a Model S začal varovat před tím, že automatické nouzové brzdění není k dispozici. Restart pomohl, tedy alespoň něčemu, přehřáté brzdy musíte vychladit. Lambo na tom ale ve výsledku nebylo o mnoho lépe, tomu pro změnu odešla kontrola stability a asistenční systémy, kvůli čemuž byl motor ve svém běhu omezen na 4 000 ot./min. Vypnout auto a nechat ho vychladnout bylo řešením i zde, ale je tohle to, co očekáváte od tisícikoňového auta za miliony při pouhých sprintech?

Berte to jako potvrzení výše zmíněného a možná i cestu k pochopení slov jednoho z kolegů, který celý život jezdit výkonnými BMW M, Audi RS, Porsche 911 a dalšími výjimečnými sporťáky s mnoha stovkami koní, aby nyní vyjadřoval uspokojení nad tím, že se svým služebním Audi A4 2,0 TDI prostě jezdí a jezdí - sice pomalu, ale stabilně. A nemusí nic dělat, o nic se starat, nic se nekazí... Však k čemu je vám auto, které jede skvěle, ale jen chvíli?

Lamborghini Revuelto je úchvatné auto... Foto: Lamborghini



...a i Tesla Model S Plaid má své kouzlo. Ale k čemu vám taková auta jsou, když svých tisíc koní předvedou akci jen se spoustou problémů? Foto: Tesla

Zdroj: carwow@Youtub

Petr Miler

