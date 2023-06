1500koňové Bugatti při letní projížďce horským průsmykem vás rozseká už syčením čtyř turb před 7 hodinami | Petr Miler

Některých věcí se člověk prostě nepřejí. A vidět moderní Bugatti v akci z pohledu řidiče je rozhodně jednou z takových věcí. Šofér ani nemusí moc popustit uzdu 1 500 koním pod kapotou, aby vám vykouzlil nekonečný úsměv na tváři.

Může se to zdát k nevíře, ale od vyrobení vůbec prvního sériového Bugatti Chiron uběhlo už dlouhých 7 let. Zevšednělo nám za tu dobu? Ani omylem. Vidět tohle auto na vlastní oči je pořád zážitkem blízkým výhře v loterii, zažít jej v akci z místa řidiče - nebo alespoň spolujezdce - je pak něčím jako osobním přistáním na Měsíci. Naštěstí pořád vznikají videa, která nám takové pocity dokážou alespoň nepřímo zprostředkovat. A to níže přiložené je opravdu poutavé.

Na první pohled nezachycuje nic až tak zvláštního - řidič si za hezkého letního dne vyrazí se svým autem do horského průsmyku s cílem si trochu zpestřit jinak nudný týden. Něco takového dělají mnozí z nás, tento člověk si ale pro tuto projížďku vybral právě Chiron. A byť jeho 1 500 koní výkonu vesměs jen lechtá, je to taková nálož, že už pár ostřejších výjezdů ze zatáčky vypadá jako start vesmírné lodi.

Nejde tu ale nakonec jen to, s jakou lehkostí vůz dosahuje ohromující dynamiky, fascinující je i zvukový projev. Chiron je primárně cestovní gétéčko, a tak nemůže okouzlovat hrubým zvukem výfuku, to by se majitelům nelíbilo. I syčení jeho čtyřech turb vás ale dokáže emočně rozsekat - je to skoro návykový zvuk.

Podívejte se na to všechno sami na videu níže, stojí to za to. I když v poměru výkonu a ceny Bugatti nepředstavuje zase tak lákavou nabídku, jeho samotné představení je až surreální, mimozemské. Tohle v jiném autě jezdícím po této planetě zřejmě nemáte šanci zažít.

