16letý školák byl nafocen, jak cestou domů řídí 750koňové Lamborghini, policie s tím nezmůže nic

Foto: Lamborghini

České policisty by z podobné situace asi trefil šlak, pořád ale na tomto světě existují místa, kde je něco takového naprosto legální. Austrálie je jedním z nich, i tak to tam způsobilo pozdvižení.

Kdy by člověk měl začít usedat za řídítka nebo volant motorizovaného dopravního prostředku? A jakého? Odpověď na tuto otázku bude na dlouhou filosofickou debatu, v níž názor každého bude dán řadou velice subjektivních faktorů od vlastní výchovy v dětství až po svou životní zkušenost v dospělosti. Tušíme ale, že dospělí budou mít obvykle tendenci hlásat, že „ti mladí” by měli čekat co nejdéle, zatímco oni mladí budou mít pocit, že mají začít co nejdříve.

Sám jsem asi výjimkou, neboť doby mého mládí jsou dekády pryč a přesto mám pocit, že rozumným způsobem je dobré začínat s řízením dříve než později, aby si člověk osvojil základní návyky dříve, než o věc ztratí přirozený zájem a vůbec schopnost něco takového zvládat. Osobně jsem měl řidičák na malou motorku v 15 a na velkou v 17 letech, tehdy bez jakéhokoli omezení. A nemám pocit, že by mi to v jakémkoli smyslu ublížilo.

I na tomto poli se ale utahují šrouby, takže v 17 letech se dnes nedostanete k lepší než 11kW mašině. A ani jako plnoletí nemůžete doufat v řízení lepší než 35kW motorky. Zcela bez omezení se nyní můžete chopit motocyklu až ve 24 letech, tedy o 7 let později než kdysi já (popř. o něco dříve, když skoro rok co rok děláte řidičák na motorky nižší třídy). A patrně se dříve nebo později dočkáme podobného omezování přidělování řidičáků na osobní auta. Osobně mi to přijde zbytečné, ne všude ale vývoj míří stejným směrem.

V anglosaských zemích je tradice trochu jiná, nezřídka bývá možné udělat si řidičák na auto už v 16 letech. Někdy to platí s omezeními, jindy bez, v Austrálii (konkrétně ve Victorii, ne všude je tomu stejně) je to tak napůl. Řidičák dostanete už v 16, ale můžete jet jen s autem označeným písmenem L a s dospělým řidičem na palubě. Také není tolerován žádný alkohol (jinak 0,5 promile) nebo není možné tažení přívěsu. Neexistuje ale limit z hlediska výkonu nebo rychlosti auta, do kterého usednete, a tak je možné i to, co vidíte na fotce níže.

Její autor říká, že Lamborghini Aventador LP750-4, tedy verze Superveloce, byla v danou chvíli řízena 16letým školákem, pro kterého jezdí odpoledne jeho otec a cestou domů ho nechává pod svým dohledem řídit právě tento italský supersport. Mládí snů svého druhu? Posuďte sami, nám ani řízení takového auta v rukou inteligentního 16letého člověka pod dohledem dospělé a respektované osoby nepřijde nutně nebezpečné. Pořád lepší, než aby si dotyčný po nocích auto bez dovolení půjčoval a pokoušel osud, i takových případů jsme byli svědky. Touha po takových nepravostech bude v tomto případě minimální...

16letý řidič v takovém autě? U nás nepředstavitelné, v australské Victorii stále legální. A níže můžete vidět právě takovou věc v praxi. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: Melbourne Car Spotters@Facebook

