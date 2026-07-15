172 km/h a 21 předjetí přes plnou v Gotthardském tunelu? Tohle jsou pak následky
Petr MilerNedráždi hada bosou nohou, praví jedna z tradičních pouček. Na paměti ji zjevně neměl německý řidič, který se rozhodl okusit bdělost švýcarské policie. A se zlou se potázal.
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172 km/h a 21 předjetí přes plnou v Gotthardském tunelu? Tohle jsou pak následky
15.7.2026 | Petr Miler
Nedráždi hada bosou nohou, praví jedna z tradičních pouček. Na paměti ji zjevně neměl německý řidič, který se rozhodl okusit bdělost švýcarské policie. A se zlou se potázal.
Cesta na dovolenou přes Gotthard nemusí být vůbec nezajímavá, to se ale bavíme o možnosti, kdy jih zamíříte po slavné horské silnici, která místo přejíždí. Pokud dáte přednost tunelu, který jím projíždí, moc velká zábava to není. Gotthardského průsmyku si neužijete, to spíš poznáte, co je jedno z nejslavnějších dějišť prázdninových zácp. Semafory, dlouhé fronty, asfaltové pikniky... Nic, po čem by člověk toužil.
Trochu zajímavější si tak cestu tunelem rozhodl udělat jeden Němec, který se po švýcarské dálnici A2, která přes tunel vede, vydal uprostřed noci. Zácpám se tím vyhnul, ale dost zábavné mu to nepřišlo, a tak přidal i trochu plynu. Což se v zemi, kde vás jen za vysokou rychlost klidně zavřou, moc nevyplácí. Kdyby ale zůstal jen u toho...
V pět ráno by mu možná nikdo pozornost nevěnoval, ještě před tunelem ale předjížděl odstavným pruhem, což Švýcary zaujalo a posvítili si na něj, jak informují Polizei News. A v tunelu se krotit nezačal - na stále jen dvouproudé silnici s obousměrným provozem a zákazem předjíždění předjel nejméně 21krát. A to se vám nepovede při jízdě povolenou osmdesátkou. Jel tedy i docela rychle, v tunelu dotyčnému nejvíc naměřili 171,8 km/h, to je na Švýcarsko skoro majstrštyk, řečí autora tohoto kousku.
Když se pak řidič blížil konci tunelu, viděl světlo, bohužel pro něj to bylo modré světlo. A blikalo. 16 kilometrů dlouhý tunel se těžko opouští nepozorovaně, a tak si švýcarská policie na dotyčného počkala na konci, zatkla ho, zakázala mu řízení a propustila jej až na kauci. Řidič byl navíc „pod vlivem”, takže ho čeká prima soudní proces, který může vést až k odnětí svobody.
Možná tedy bude nakonec lepší jet přes ten Gotthard než Gotthradem, pokud vás pomalé přesuny tunelem nebaví. Ale to je jen takový tip od zkušenějšího amatéra...
My bychom zvolili cestu Gotthardským průsmykem vrchem, je to krásné místo. Německý řidič měl ale jiné nápady. Ilustrační foto: Norka, tiskové materiály
Zdroj: Polizei News
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