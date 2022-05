1850koňové Bugatti za 100 milionů předvedlo svůj zvuk při studeném startu, zní jako staré stíhačky včera | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Má impozantní vzhled, výkon i dynamiku, však z 0 na 400 km/h má umět zrychlit za pouhých 12 sekund. A svým zvukem jen potvrzuje, že jde o mimořádnou bestii na kolech.

Bude zřejmě těžké dočkat se ještě někdy nového auta se skutečně působivým zvukovým projevem, tedy alespoň pokud jde o silniční vozy homologované pro běžný provoz v Evropě. Nejprve přišla turba, která utišila i Ferrari, ale to ještě nebyl takový problém. Pak ovšem dorazily filtry pevných částic i nové hlukové regulace a krásně znějící nové auto prakticky neexistuje. Poslechněte si někdy, co zbylo třeba ze zvuku současného Audi R8 před faceliftem a po něm. To ani nemá turbomotor, přesto z burácejícího tryskáče zbyl jen bečící beránek, bohužel.

Přesto vám dnes můžeme ukázat auto, které zní mimořádně intenzivně, snad bychom řekli až hrubě. Nejde vyloženě o novinku, jako koncept se Bugatti Bolide představilo už skoro před dvěma roky, bude ale ještě další téměř dva roky trvat, než se jej dočkají první zákazníci. Do té doby bude francouzská automobilka ohromovat publikum jeho pojízdným prvním exemplářem, který tento víkendu ukázala na slavné přehlídce elegance u jezera Como.

Právě tam jej při vykládání z náklaďáku nahodili studený a jeho zvukový projev za těchto podmínek nelze přiblížit slovy. Dopřejte si jej sami na videu níže - více než co jiného připomíná start starých stíhaček z druhé světové. Na podobné studené starty dávno nejsme zvyklí, toto muselo být na vlastní kůži skutečně něco zcela mimořádného.

Jak je možné, že Bolide i dnes takto zní? Jednoduše, není to silniční auto, nemá homologaci pro běžný provoz, takže s ním lze jezdit jen na okruhu. I tam sice platí hlukové limity, ale filtry pevných částic tam povinné skutečně nejsou. Nemůžeme se dočkat chvíle, až tento speciál uvidíme v ostré akci - jeho 1 850 koní a 1 850 Nm při hmotnosti jen 1 240 kg pramení ve skutečně extrémní dynamiku. 0-100 km/h za 2,17 sekundy, 0-200 km/h za 4,36 sekundy, 0-300 km/h za 7,37 sekundy, 0-400 km/h za 12,08 sekundy a 0-500 km/h za 20,16 sekundy jsou čísla jako z jiného světa. Vyrobeno bude jen 40 aut, každé se startovací cenou 4 miliony Eur, tedy asi 100 milionů Kč.

Takto se Bugatti Bolide ukázalo loni na milánské výstavě MIMO. Letos jej můžete slyšet při studeném startu na Concorso d'Eleganza Villa d'Este tradičně pořádaném u jezera Como. Foto: Bugatti

Zdroj: TheTFJJ@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.