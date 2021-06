1850koňové Bugatti předvedlo svůj zvuk při startu, kolemjdoucí s sebou škubli úděsem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Z 0 na 400 km/h má zrychlit za 12 sekund, což je parametr tak impozantní, že mu skoro nelze věřit. Minimálně svým zvukem ale potvrzuje, že jde o pořádnou bestii.

Bude zřejmě těžké dočkat se ještě někdy nového auta se skutečně působivým zvukovým projevem, tedy alespoň pokud jde o silniční vozy homologované pro běžný provoz v Evropě. Nejprve přišla turba, která utišila i Ferrari, ale to ještě nebyl takový problém. Pak ovšem dorazily filtry pevných částic i nové hlukové regulace a krásně znějící nové auto prakticky neexistuje. Poslechněte si někdy, co zbylo třeba ze zvuku současného Audi R8 před faceliftem a po něm. To ani nemá turbomotor, přesto z burácejícího tryskáče zbyl jen bečící beránek, bohužel.

Přesto vám dnes můžeme ukázat auto, které zní tak hrubě, až děsí lidi v jeho blízkosti. Jde o Bugatti Bolide, které jsme vám před pár dny ukazovali na fotkách z milánské výstavy MIMO. Právě na té se předvedlo i v akci a jednou z místa expozice muselo také odjet. A protože jde o plně funkční vůz, odjelo po svých řádně vychladlé.

Jeho zvukový projev po studeném startu nelze přiblížit slovy, dopřejte si jej sami na videu níže. Na něm je také patrné, jak ani kolemjdoucí, kteří se přišli na nakládání vozu podívat, nečekali takový rachot. Někteří z nich s sebou po nastartování vozu doslova škubnou úděsem v domnění, že někdo v okolí vystřelil či něco takového. Na podobné reakce na studené starty nejsme zvyklí, toto muselo být na vlastní kůži skutečně něco mimořádného.

Jak je možné, že Bolide i dnes takto zní? Jednoduše, není to silniční auto, nemá homologaci, takže s ním lze jezdit jen na okruhu. I tam platí hlukové limity, ale filtry pevných částic tam povinné skutečně nejsou. Nemůžeme se dočkat chvíle, až tento unikátní speciál uvidíme v ostré akci - jeho 1 850 koní a 1 850 Nm při hmotnosti jen 1 240 kg pramení ve skutečně extrémní dynamiku. 0-100 km/h za 2,17 sekundy, 0-200 km/h za 4,36 sekundy, 0-300 km/h za 7,37 sekundy, 0-400 km/h za 12,08 sekundy a 0-500 km/h za 20,16 sekundy jsou čísla jako z jiného světa.

Takto se Bugatti Bolide ukázalo na MIMO optikou oficiálních fotek automobilky, níže jej můžete slyšet při studeném startu. Foto: Bugatti

Zdroj: NM2255 Car HD Videos@Youtube

Petr Miler