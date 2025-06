1914koňový elektromobil ohromil při pohodové jízdě po nejnáročnějším okruhu světa leda tím, kolik při ní ztratil kapacity baterií včera | Petr Miler

Někteří říkají, jak je to úžasná jízda, tovární pilot ale jede na půl plynu a dosáhne času, který by jízdou naplno rozdílem třídy pokořil 10 let starý Seat Leon Cupra. Přesto by auto nezvládlo ani tři taková kola na jedno nabití. Je nad čím žasnout?

Psali jsme o tom naposledy včera - když se něco stane náboženstvím, je to automaticky dobré bez ohledu na to, jaké to vlastně je. Realita se prostě neřeší, nebo jste snad někoho zažili vědecky zkoumat, jak Ježíš chodil po vodě a všechny nakrmil jedním chlebem? A limity to zjevně nemá, jak ukazuje jeden z posledních článků od tradičně progresivistických kolegů z Jalopniku.

Ti se tentokrát rozhodli „roztleskat” schopnosti Rimacu Nevera, o kterém i člověk, jehož jméno nese a jehož životním projektem je, ví, že s ním desítku netrefil. Svého času se stal nejrychlejším elektromobilem na Severní smyčce Nürburgingu, ani tehdy jsme ale nežasli, protože na 1914koňové auto za víc jak 40 milionů byl jeho čas dost nepřesvědčivý. A rychle to pochopili i jiní.

O modle se ale mluví jen v dobrém, a tak se ani novější představení Nevery na tomtéž okruhu nedočkalo kritického zhodnocení. Po okruhu se prohnal tovární pilot Rimacu s jedním z firemních aut s přiléhavou registrační značkou s Mishou Charoudinem na sedadle spolujezdce během turistických jízd, což u Jalopniku řádně „roztleskali” jako něco mimořádného. Nevera prý jezdí kolem ostatních aut v kruzích. Nejdřív jsem četl článek a pak teprve zkoumal video, ze kterého se ale vyklubalo něco docela trapného.

Kdyby Nevera jela po Ringu naplno, bude to vypadat přibližně tak, jak kolegové zmiňují, nic takového se neděje. Pilot to bere velmi zlehka, prý aby si nezničil gumy na cestu domů. Budiž, i na takovou jízdu se někdy dá dívat, ale výsledný čas asi 7:50 BTG a 8:10 za kompletní kolo je naprosto o ničem - 10 let starý Seat Leon ST Cupra, který jsme na Nordschleife testovali, tam umí být rychlejší. A i kdyby Nevera jela naplno, stejně by to mohla být auta jako Porsche 911 GT3 RS, která by v kruzích mohla jezdit kolem ní. Tohle je opravdu o ničem, víc k tomu říci nejde.

Proč o tom tedy vůbec píšeme? Ani jsme nechtěli, dokud jsme nezaznamenali jednu věc - i během takového kola auto přijde o 34 % kapacity svých baterií. Jinými slovy by nezvládlo objet ani 3 celá kola rychlostí, při které by jej předjel Seat za cenu asi jednoho jeho brzdového kotouče. A je jasné, že naplno nedá na nabití o moc víc než jedno celé kolo, podobně jako stejně koncipované Porsche. Tak kde to jsme? Tohle má být nějaký pokrok? Obraz efektivity? Je to jen obraz jedné velké marnosti a nic jiného, bohužel.

Rimacu Nevera to na Ringu sluší, to ano. Ale to je tak všechno, i jeho pohodové představení na okruhu je víc než co jiného dehonestující. Foto: Rimac

