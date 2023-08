1914koňový elektromobil se chlubí „rekordem”, který je o 20 sekund horší než u 525koňového spalovacího auta za desetinu ceny před 6 hodinami | Petr Miler

Rádi bychom se tomu nesmáli, ale to prostě nejde. Pokud je tohle budoucnost, pak jde o zlý sen - promarnit skoro 1 400 koní a 41 milionů Kč na tak mizerný výsledek je travestií svého druhu a nechápeme, že se tím výrobce vůbec chlubí.

Když přijde řeč na dynamiku elektromobilů, výrobci se obvykle ohání jejich zrychlením v přímém směru. To jim jde, na rozdíl od spalovacích motorů není těžké vydolovat z těch elektrických stovky a tisíce koní, které je navíc možné mnohem efektivněji využívat díky jejich přesnějšímu ovládání. Hru elektromobilům pořád kazí těžké baterky, ale protože s 500kilovým akumulátorem můžete snadno spojit 500 i 1 500 koní, není ve výsledku složité dosáhnout převahy skoro nad čímkoli.

Jednou, dvakrát, možná desetkrát? Záleží na tom, v jaké disciplíně, kde a kdy se s elektromobilem pustíte do sprinterských klání, ale jde to a nikdo se neptá, jak moc je to udržitelné či opakovatelné. Jakmile ale dojde na komplexitu okruhové jízdy, kde vůz musí také brzdit, musí zatáčet, musí zvládnout pracovat s provozní teplotou nejrůznějších částí vozu od pohonu přes brzdy až po pneumatiky, je najednou veškeré dynamické kouzlo pryč. A samotní výrobci přichází s důkazy, ze kterých bolí srdce.

Dosud se na tomto poli snažila Tesla, jejíž výkony ze Severní smyčky Nürburgringu by daly film nazvaný Tristní a tristnější, neboť potřebovala extrémně silný Model S Plaid, aby dosáhla času odpovídajícímu spalovacímu vozu s méně jak polovičním výkonem. Všemu ale nyní dal korunu chorvatský Rimac, jehož Nevera s 1 914 koňmi zvládla Nordschleife v čase 7:05,298 a... chlubí se tím. Což je obtížné chápat, zvlášť když tomu říká rekord. Připomíná to rekord v běhu jednonohých atletů s amputovanými ušními boltci - prostě rekord v kategorii, kterou si sami vytvoříte, aby šlo o nějakém rekordu mluvit.

Fakticky platí jediné - auto s hmotností asi 2,3 tuny potřebovalo skoro 2 000 koní, aby se ani nedostalo pod 7minutovou mez. A to žádný rekord není. S cenovkou v USA začínající na 2 050 500 USD (přes 45 milionů Kč) dostalo nakopáno i od Porsche 911 GT3 RS s cenou 223 800 USD (ani ne 5 milionů Kč), které na tomtéž místě zvládá čas 6:44,85. A stačí mu na to 525 koní. Navíc to může dělat celý den dokola a dokola, Rimac ani náhodou.

Je to tak neuvěřitelně výmluvná ukázka inferiority elektrických aut v určitých disciplínách, že to až bere dech. Rimac v reakci na tuto připomínku říká, že Nevera je GT, zatímco GT3 RS je pomalu okruhový speciál. Protestovali bychom, protože použitá verze Nevera Time Attack Edition s pneumatikami Michelin PS Cup2R bude mít kvůli provedeným úpravám ke skutečnému GT daleko, ale budiž. Pak je tu ovšem třeba Ferrari 296 GTB, což je ryzí GT, které si i v rukou amatéra připsalo na stejné okruhu čas 6:58,70. A pořád mu stačí méně než poloviční výkon i méně jak šestinová cena. A je to Ferrari. Vedle toho nám Rimac přijde jako oživlý „generál Failure” v přímém přenosu, ale posuďte sami.

Auto z videa níže, které je uvozeno slovy „bending physics”, tedy ohýbání fyziky, působí jako špatný vtip. Rimac Nevera fyziku neohnul, to ona dohnala jeho. S 1 914 koňmi výkonu by měl být dynamicky v jiné dimenzi než 525koňové Porsche, ale není, je o třídu či dvě horší. Foto: Rimac

