23 let starý luxusní křižník Mercedesu ukázal, co pořád umí předvést na Autobahnu

Na první pohled se může zdát, že nemá čím zaujmout. Stačí však nastartovat jeho chválený pětilitr, vyrazit na Autobahn, a rázem změníte názor.

Není tomu dlouho, co Mercedes představil zcela novou třídu S. Ta se ovšem ve srovnání se svými předchůdci vrátila pouze ve čtyřdveřovém provedení, přičemž s návratem dvoudvířek třícípá hvězda už ani nepočítá. Fanoušci tak mohou už jen vzpomínat na doby, kdy mohli sáhnout po S Coupe či S Cabrio a ještě dříve po třídě CL. Právě tak byly totiž varianty třídy S osazené pouze jedním párem dveří nazývány v letech 1992 až 2014. A my se nyní podíváme na zoubek její hned první generaci.

Dvoudvířko se pod kódovým označením C140 objevilo před dlouhými osmadvaceti lety, přičemž zákazníci mohli volit mezi osmiválcovou a dvanáctiválcovou jednotkou. Za vůbec nejlepší provedení je přitom považována verze CL500, která dostala pětilitrový osmiválec bez přeplňování. Tato pohonná jednotka produkovala 326 koní a 470 Nm točivého momentu, což jsou čísla, která dnes neohromí. S nimiž korespondovalo i zrychlení na stovku za 6,8 sekundy.

Je nicméně třeba rovněž dodat, že ve srovnání s dvanáctiválcem byl osmiválec výrazně lehčí nebál se ani zatáček. Na ty na přiloženém videu od člověka stojícího za kanálem TopSpeedGermany na Youtube nedojde, místo toho si můžeme osmiválec vychutnat na Autobahnu. Právě to je ale revír luxusních křižníků podobného ražení, kde se CL500 rozhodně neztrácí.

Obdivuhodné není pouze to, že se třiadvacet let starý vůz s naprostou lehkostí a nenuceností podívá několikrát daleko za hranici 200 km/h. Zajímavé je i to, že vyjma větrného hluku působí kabina velmi klidným dojmem a při snížení tempa nabízí stejný komfort jako současné modely třícípé hvězdy. Ve výsledku tedy není divu, že fanoušci právě toto provedení vynáší do nebes. A tamtéž vlastně míří i cena přeživších exemplářů - celkem vzniklo 26 022 kusů C140 a žádný z nich v rozumném stavu nekoupíte za méně než čtvrt milionu Kč. Vozy novější generace jsou jako ojetiny neobvykle levnější, i to o něčem svědčí.

Třiadvacet let starý Mercedes CL500 má stále dostatek sil na to, aby udivil i v dnešní době, a to i přes relativně malý výkon. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: TopSpeedGermany@YouTube

