23 let starý, obyčejný Opel předvedl svou maximálku, od moderní verze se moc neliší

Pokud už máte dost videí mapujících dynamiku aut, která si stejně nikdy nebudete moci pořídit, máme pro vás něco o poznání obyčejnějšího Ukázku akcelerace a maximální rychlosti litrového Opelu Corsa z roku 1997.

V posledních letech jsme vám přiblížili bezpočet videí mapujících akceleraci a maximálku celé řady výkonných superaut pořízených na rychlostně neomezených německých dálnicích. Je to jistě zajímavá podívaná, ale co si budeme namlouvat, pro většinu z nás beztak vzdálená - auta za miliony si může pořídit jen hrstka šťastlivců. Dnes vám tak ukážeme něco obyčejnému člověku o poznání bližšího.

Německý magazín CarRanger totiž nesáhl kupříkladu po novém Porsche 911 Turbo S, na dálnici provětral Opel Corsa. Nikoliv však zcela novou generaci, nýbrž provedení B, které přišlo na svět v roce 1993. De facto zde tedy máme tři dekády starý vůz, byť testované provedení je o trochu mladší. Osazeno bylo litrovým tříválcem, se kterým Němci přišli v roce 1997. Souběžně s tím se supermini dočkalo také vizuálního osvěžení, a co je možná nejpodstatnější, s jeho podvozkem si pohrál Lotus.

Co přesně to znamená v případě dynamiky? Než se k ní dostaneme, musíme ještě zdůraznit, že ona litrová jednotka produkovala v době vzniku 54 koní. Tak nízký výkon dnes prakticky již nemá v nabídce žádná automobilka, ostatně většina zákazníků by jím pohrdla. Ovšem v případě Opelu Corsa B byl spárován s hmotností 940 kg. Mimo to se motor nemusel soustředit na rozličný „ekologický balast”, jímž byly pohonné jednotky zavaleny až v posledních letech.

Veškeré tyto ingredience a vlastnosti tak stojí za dosažením rychlosti 160 km/h, která je vlastně docela působivá. Stačí si totiž uvědomit, že současná Corsa F s přeplňovaným 1,2litrovým motorem se 130 koňmi zvládá nanejvýš 188 km/h. Ač tedy má více než dvojnásobný výkon, došlo za necelé tři dekády k posunu jen o 28 km/h. To zase tak velký pokrok není, třebaže je nutné dodat, že u auta tohoto typu maximální rychlost zajímá jen pramalou část zákazníků.

Více než dvě dekády starý Opel Corsa B s pouhými 54 koňmi pod kapotou na svého současného nástupce v případě dynamiky neztrácí tolik, jak by se mohlo zdát

