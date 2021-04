26 let starý VW Golf s 1 milionem km a dieselem bez turba ukázal, co dovede na Autobahnu před 4 hodinami | Petr Miler

Těžko si představit auto méně vhodné pro rychlou jízdu po německé dálnici, právě v tom ale tkví kouzlo tohoto představení. I takové auto, v takové kondici se nakonec rozjede na svou maximálku.

VW Golf třetí generace s 26 léty na krku v provedení totální holobyt není na první pohled auto, které by vás mělo jakkoli zajímat. Tomuto kousku byste ale pár chvil věnovat mohli. Vůz na plechových kolech s počínající korozí a volantem ohryzaným snad majitelovým psem je totiž silniční hrdina svého druhu - najel už přes 1 milion km, a to s motorem 1,9 Diesel, tedy ještě atmosféricky plněným nafťákem bez přímého vstřiku paliva.

Už ze zmíněného asi tušíte, že revírem tohoto auta není zrovna německá dálnice, má pouhých 65 koní výkonu a 124 Nm točivého momentu. Na stovku se rozjel ještě docela kvapně, třebaže 16,7 sekundy není zrovna pěkný čas. Udávaná maximálka 156 km/h je ale pro jízdu po Autobahnu vhodná asi tak jako tank na ježdění po městě. Přesto vůz svůj 1 milion kilometrů najel právě hlavně zde, takže kde jinde to oslavit?

Právě o to se pokusil člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, který podobná auta na německé dálnice rád tahá. A i tentokrát zaujal. Vidět takový stroj mačkat ze sebe poslední špetky výkonu je svým způsobem fascinující, neboť se zdá, že i po takovém zápřahu jede stejně jako zamlada - do stovky to jde, pak už je to velké trápení. Když mu ale dáte čas (asi tak 2 minuty...), ukáže tachometr až 170 km/h, to by mohlo být v praxi oněch 156 km/h nebo možná i o trochu víc.

Autor videa ve snímku poukazuje na projíždějící Teslu Model 3, což je docela trefné. I když Golf III 1,9 D není auto snů, je třeba respektovat jej už proto, že po 1 milionu km a 26 letech dál jezdí, navíc pořád slušně. Co bude za 26 let a 1 milionu km z dnešních elektroaut? Stěží něco, už cena akumulátorů je nejspíše dříve než před polovinou tohoto časového úseku pošle do šrotu.

