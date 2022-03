30letý katarský miliardář se na léto chystá do Evropy, část své sbírky superaut si poslal napřed před 4 hodinami | Petr Prokopec

Hodnota jeho majetku je odhadována na více než 56 miliard korun a úroveň jeho kolekce aut tomu odpovídá. Jde o ty nejvzácnější z vzácných strojů, nejméně tři z nich si nyní nechal přepravit do Londýna a u vykládky nechyběla kamera.

Pokud máte rádi lyžování, je pro vás Evropa v zimě zemí zaslíbenou. Zvláště pokud si můžete dovolit vyrazit do Alp, kde se dostatek sněhu pojí s obvykle jen malými frontami u lanovek. Z pohledu milovníků aut nicméně existují lepší místa k životu, a to už proto, že silnice kromě sněhu pokrývá i sůl, která ničí podvozky i karoserie. Když k tomu pak ještě přihodíme zmrzlou zem snižující přilnavost, není vlastně překvapivé, že mnozí boháči z řad automobilových nadšenců starý kontinent přes zimu mění za exotické destinace. Do Evropy se pak vrací s příchodem jara, kdy naopak v oněch exotických destinacích začíná být trochu moc horko.

Jedním z těchto lidí je i šejk Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani známý pod přezdívkou K.H.K. Pochází z katarské královské rodiny a už ve svých 30 letech má přístup k obrovskému jmění, jeho majetek je odhadován na více jak 56 miliard korun. Část z něj pravidelně utrácí za nejexkluzivnější supersporty světa, ze své sbírky pak každoročně vybere několik oblíbenců, kteří s ním pak následně cestují po celém světě. Letos pak volba padla na Bugatti Divo, Lamborghini Sian FKP37 a Ferrari Monza SP2.

Tato trojice byla momentálně natočena při vykládce v Londýně, což znamená, že šejk se zjevně zakrátko přesune do britské metropole. Ta je jeho oblíbenou destinací po několik posledních let, a to hlavně kvůli skandálu v Kalifornii. V roce 2014 byl totiž šejk změřen dopravní policií při návratu z Las Vegas, kdy jel rychlostí 210 km/h. U soudu se nicméně neukázal, načež je na něj od té doby kalifornskými strážci zákona vydán aktivní zatykač.

Do Kalifornie tedy nejspíše K.H.K již nikdy nezavítá, místo toho si zjevně hodlá užívat krás Londýna. Ten sice není ideální lokalitou pro řízení supersportů, o nějakou sportovní jízdu však šejkovi bezesporu nejde. Spíše si užívá té promenádní. Jak jsme přitom již zmínili, činí tak pravidelně, přičemž třeba v roce 2016 přivezl do Londýna Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder a Bugatti Veyron v edici Rembrandt.

Minimálně tato tři auta si katarský šejk bude užívat v Londýně, kam se ostatně na jaře vrací opakovaně. Pokaždé si sebou přitom vezme část své rozsáhlé sbírky. Foto: Automobilky

