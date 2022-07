31letý pilot totálně zdevastoval unikátní Ferrari za 700 milionů, o této chybě se mu bude asi zdát ještě dlouho před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Může se zdát, že s vzácnými historickými auty se jezdí jen pro parádu, realita ale bývá jiná. Při závodě historiků v Le Mans rakouský pilot doslova rozšvihal unikátní Ferrari známé jako Breadvan, výslede slavné pře Enza Ferrariho s hrabětem Volpim.

Závody historických aut lákají mnohdy více než závody těch moderních, protože při nich máme šanci vidět legendy motorismu naživo. Jde často o velmi cenné stroje, a tak si mnozí myslí, že se s nimi na okruzích jezdí jen pro parádu, daleko od hranice možností. Však co kdyby se něco stalo...

Neříkáme, že to tak někdy nemůže být, žár boje s konkurenty ve slavných autech od Ferrari, Jaguaru nebo Astonu Martin nakonec strhne i velmi opatrné piloty k „nepravostem”. Či spíše „pravostem”, neboť teprve pak to začíná být zajímavé. Na ostří nože se zjevně jelo o víkendovém klání Le Mans Classic, při kterém 31letý rakouský pilot Lukas Halusa měl tu čest řídit veleslavné Ferrari Breadvan. Rád na to ale vzpomínat nebude.

Jak můžete vidět na snímku níže, s autem z jedné ze zatáček vyletěl takovou rychlostí, že jej nárazem o bariéru poničil skoro za hranici rozeznatelnosti. Něco takového se může stát, tady jde ale o malou automobilovou tragédii. Halusa naštěstí vystoupil nezraněn, slavný stroj ovšem stejné štěstí zdaleka neměl. A jeho oprava se bude rovnat téměř kompletní rekonstrukci.

Nepochybujeme o tom, že k ní majitel přistoupí, neboť cena vozu se dnes odhaduje na 30 milionů dolarů, tedy asi 730 milionů korun. Jde o skutečně unikátní stroj, který - pokud nevíte - vznikl následkem roztržky mezi Enzem Ferrarim a hrabětem Giovannim Volpim, který od něj chtěl postavit auto dle svého gusta. Ferrari jej ale odmítl kvůli tomu, že od něj hrabě Volpi dříve odlákal část jeho zaměstnanců pro vlastní potřeby, a tak si Volpi natruc postavil kýžené auto sám.

Koupil použité Ferrari 250 GT SWB a nechal jej upravit dvěma slavnými muži se jmény Giotto Bizzarrini a Piero Drogo. Ti měli za úkol učinit vůz rychlejší než tovární stroje Ferrari, aby je Volpi mohl porazit v Le Mans. Vznikl tak vůz, který si říkal La Camionnette, tedy malý náklaďák, postupem času se mu ale začalo říkat anglicky Breadvan. To hlavně podle jeho prodloužené střechy a seseklé zádi mající pozitivní vliv na aerodynamiku dle receptu Wunibalda Kamma. Auto bylo ve Le Man skutečně rychlejší, ale závod pro poruchu nedokončilo. Později mnohokrát změnilo majitele, přičemž jeho cena stoupala do astronomických výšin. Poslední vlastník bude nyní muset vytáhnout pořádnou sumu, aby mu vrátil jeho původní lesk...

I když Breadvan vznikl natruc Ferrari, sama automobilka se dnes k němu hlásí jako součásti své historie. Takto vypadal ještě před pár dny, dnes je bez většího přehánění na kaši, jak můžete vidět níže. Foto: Ferrari

Petr Miler

