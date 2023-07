33 let staré Audi quattro ukázalo na Autobahnu, co to byla rychlost v časech československé sametové revoluce před 2 hodinami | Petr Miler

Je to nejen ohlédnutí za historicky významným a dodnes zajímavým autem, ale také názorná připomínka toho, co dělají socialistické skanzeny s technickým vývojem. Zašlapávají ho do země ve jménu vyššího dobra, které nikdy nepřijde.

Jsme dost staří na to, abychom si živě pamatovali nejen rok 1989, ale i to, co mu předcházelo. Je toho hodně, na co by šlo vzpomínat, pro dnešek ale zůstaneme u totální ztráty schopnosti východního bloku konkurovat západnímu světu v oblasti techniky jakéhokoli druhu. Dopadne to tak pokaždé, když firmy necháte fungovat v prostředí zregulovaném přesně podle politického diktátu. A je bez nadsázky fascinující - bohužel ne v dobrém -, že se o tři dekády později nacházíme uprostřed přerodu prakticky celé Evropy v to samé, akorát v trochu jiných kulisách.

I dnes si politici myslí, že dokážou naplánovat technický vývoj, že dokážou vytušit, co bude možné a chtěné za dalších 5, 10 nebo 12 let. Exempla trahunt - nejde to, nikdy to nešlo a nikdy to nepůjde. Přesto některé evidentně neopouští touha řídit všechno a všechny až do sebezničení. A nejsme si jisti, zda je nutné tento proces po tak krátké době opakovat a prožít si jej znovu až do dalšího hořkého konce.

Jak moc se rozevřely nůžky mezi relativně svobodným západem a socialisticky regulovaným východem během pár desítek let od druhé světové války po přelom 80. a 90. let minulého století, dobře připomíná i auto z videa níže. Je to Audi 200 quattro, jedna z výsep vývoje čtyř kruhů zejména druhé poloviny 80. let, která v jedno spojila relativně velký luxusní sedan (či kombík, už tehdy), motor 2,2 R5 20V turbo s výkonem 220 koní, pohon všech kol a manuální převodovku. Šlo tehdy o velmi rychlé auto - na stovce bylo za 6,8 sekundy a rozjelo se až na 241 km/h.

I dnes jsou to slušná čísla, ale považte je našimi měřítky konce 80. let - tady bylo hodně 120 km/h, pár aut dokázalo jet přes 140 km/h, když měl někdo něco aspoň o fous rychlejšího, rozjel Ladu 1700 na víc z kopce nebo to byl někdo, kdo byl zadobře s místním režimem. Audi 200 quattro bylo vedle čehokoli „východního” vesmírnou lodí na kolech. A jak můžete vidět dnešní optikou, zvlášť po pár úpravách zvedajících výkon legendárního pětiválce údajně až za hranici 400 koní (které byly možné i tehdy) jí dokáže být vlastně stále. Jen provoz a možná i odvaha řidiče zabránily tomu, aby se vůz rozjel na ještě citelně víc než oněch „dobových” 241 km/h, ale i to je na 33 let starý vůz pořádný kalup. Podívejte se na to sami...

Audi 200 quattro bylo jedním z vrcholů německé evoluce konce 80. let minulého století. Vzpomeňte si na to, čím jsme tu tehdy jezdili my. A proč... Foto: Audi

