34 let starý Mercedes na Autobahnu ukázal, jak rychlá a opojná byla auta už v časech Škod 120 před 6 hodinami | Petr Miler

Tehdy u nás byla normou (a pro většinu lidí pořád i vrcholem možností) Škoda 120 L s výkonem 49,8 koně a maximálkou 140 km/h. Mercedes 300 E měl 180 koní a na 200 km/h zrychluje jako nic i dnes.

Pokud řídíte moderní auto a nejste úplný šoférský antitalent, nemohli jste si nevšimnout, že jeho řízení je až směšně jednoduché. Díky technickému pokroku v oblasti podvozků, pneumatik i elektroniky od vás ani rychlá jízda nevyžaduje mnoho úsilí. I proto zřejmě dochází k tolika nehodám způsobeným nepozorností řidiče, neboť při povolených rychlostech je snadné pohybovat se po myšlenkami kdekoli jinde, jen ne silnici.

V případě starších vozů je situace docela jiná, stejná rychlost nepůsobí stejně. Stojí za tím jak starší konstrukce, tak i vnímaní rychlosti kvůli trochu jinak koncipovaným karoseriím, horšímu odhlučnění nebo méně odtažitým ovládacím prvkům. Zatímco u moderních aut vám jako tak jako nudná může snadno přijít i rychlost okolo 200 km/h, pokud se při ní v děsu nedíváte na tachometr, u těch starších působí i nižší rychlosti dramatičtěji.

Pokud chcete důkaz, stačí se podívat na níže přiložené video. To mapuje jízdu Mercedesu 300 E z roku 1988, tehdy průměrné provedení sedanu legendární řady W124. Jde o auto z dob, kdy se u nás pořádně neprodávala ani Škoda Favorit a vrcholem byl model 130 předchozí řady 742 (ten dorazil v roce 1986). Normou „ stodvacítky” schopné s 36,7 kW (sic) výkonu jet nanejvýš kolem 140 km/h. Vše se odehrává na německém Autobahnu, a tak se řidič auta po většinu času pohybuje rychlostmi u nás dalece nelegálními. A jeho jízda působí jinak, než na co jsme dnes zvyklí.

Pokud nebudete sledovat tachometr, budete mít pocit, že třícípá hvězda uhání mnohem rychleji, než se z videa zdá - tedy úplně opačný proti podobným záběrům z nových aut. I tak ale jede vůz na dobu svého vzniku opravdu rychle. Řidič z modelu s šestiválcovým řadovým třílitrem dostane přes 230 km/h, reálně tedy nejspíše okolo 228 km/h oficiálně udávané maximálky. A zrychlení ze 100 na 200 km/h je otázkou něco kolem 20 sekund. Přes výše popsaný projev nelze říci, že by jízda byla krocením divoké šelmy, to zdaleka ne, však Mercedesy W124 byla vyspělá auta, do kterých se montovaly i pětilitrové osmiválce, za rychlou nudu ho ale zkrátka neoznačíte. Co vám budeme povídat, mrkněte se na to všechno sami.

Čtyřiatřicet let starý Mercedes-Benz 300 W124 na Autobahnu svou rychlostí určitě nezklamal, v době jeho největší slávy se nám o takových rychlostech ani nesnilo. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: TopSpeedAutobahn@Youtube

