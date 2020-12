36 let starý Mercedes na Autobahnu ukázal, jak rychlá byla auta už v časech Škod 120 před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tehdy u nás byla vrcholem nabídky alespoň trochu dostupných aut Škoda 120 LS s výkonem 58 koní a maximálkou 150 km/h. Mercedes 280 CE měl 185 koní a na 200 km/h zrychluje jako nic i dnes.

Pokud jste majitelem moderního vozu, pak nejspíše víte, že jeho řízení je až směšně jednoduché. Díky technickému pokroku v oblasti podvozků, řízení i pneumatik a také díky množství elektronických asistentů od vás ani rychlá jízda nevyžaduje mnoho úsilí. I proto nakonec narůstá počet nehod způsobených nepozorností, neboť při povolených rychlostech je snadné pohybovat se po myšlenkami kdekoli jinde, jen ne silnici.

V případě starších vozů je vnímání rychlosti docela jiné. Stojí za tím jak starší konstrukce, tak i pohonná jednotka, jež o sobě dává více vědět kvůli horšímu odhlučnění. Vlastně by tak nikoho nemělo překvapit, že zatímco u moderních aut vám jako zcela bezpečné přijde i dvousetkilometrové tempo, u těch starších působí i nižší rychlosti mnohem dramatičtěji.

Pokud chcete důkaz, stačí se podívat na níže přiložené video. To mapuje jízdu Mercedesu 280 CE z roku 1984, tehdy vrcholné verze kupé této řady. Jde o auto z dob, kdy se u nás neprodávala ani Škoda 130 (ta dorazila v roce 1986) a vrcholem byly „ostré” verze stodvacítky LS a GLS schopné se 42,7 kW (sic) výkonu jet nanejvýš kolem 150 km/h. Vše se odehrává na německém Autobahnu, a tak se řidič auta po většinu času drží v pásmu, které je v Česku považováno za nelegální. A pokud nebudete sledovat tachometr, budete mít pocit, že třícípá hvězda uhání mnohem rychleji, než se z videa zdá - tedy úplně opačný proti podobným záběrům z nových aut.

I tak ale jede vůz na svou dobu opravdu rychle. Řidič z něj dostane okolo 210 km/h, přičemž zrychlení ze 100 na 200 km/h je otázkou nějakých 20 sekund. A přes výše popsaný dramatičtější projev nelze říci, že by musel divoce bojovat s nějakou nezkrotnou bestií, nakonec se na to podívejte sami. Mercedesy W123 byla zkrátka vyspělá auta, do kterých tehdy ještě nezávislý úpravce AMG dával i pětilitrové osmiválce.

Šestatřicet let starý Mercedes-Benz 280E W123 ve verzi Coupe na Autobahnu svou rychlostí určitě nezklamal, v době jeho největší slávy se nám o takových rychlostech ani nesnilo. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

