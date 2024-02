50 let starý, i u nás dobře známý sovětský offroad zesměšnil v přímém srovnání moderního amerického soupeře před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Pokud máte pocit, že když proti sobě postavíte klasický UAZ a moderní Hummer, bude se opakovat nakládačka, jakou filmový Ivan Drago schytal od Rockyho, pak vás čeká nemilé překvapení.

Je lepší ruská nebo americká technika? Je asi jasné, že většina lidí dá svůj hlas Američanům, a to nikoli jen proto, že v dnešní době je „správné” zaujmout protiruský postoj. Rusko zejména v časech Sovětského svazu nebylo schopno držet krok se zbytkem světa a téměř bez ohledu na obor nabízelo stále více zastarávající technická řešení. V případě automobilového průmyslu se pak stačí podívat na to, co ten ruský nabízí dnes. Ačkoli třeba moderní Lady nemusí být nutně špatná auta v poměru hodnoty a ceny, špička vývoje je úplně jinde.

To samo o sobě ale automaticky neznamená, že vše ruské či sovětské je automaticky špatné jakoukoli optikou. Zejména v terénu mohou konstrukčně jednodušší řešení snadno bodovat, jak ukazuje i nové srovnání kanálu Garage 54 na Youtube. Do vzájemného souboje v něm totiž nastoupily UAZ 469 a Hummer H2. Kořeny i u nás dobře známého sovětského resp. ruského vozu jsou přitom ještě hlubší než v případě Lady Niva, na jeho představení a začátek výroby došlo již v roce 1971. Přesto se tento off-road nadále prodává, přičemž mimo svou domovinu je znám jako Hunter.

H2 se pak stal obětí tohoto lovce, byť je otázkou, zda dané srovnání bylo férové. Oba vozy totiž používají jiné pneumatiky, které jsou u srovnávacích testů off-roadů klíčovým prvkem. Pokud se totiž nezvládnou do povrchu „zakousnout“, můžete rázem počítat s prohrou, i když ve všech jiných oblastech excelujete. Hummer sice nebyl osazen hladkým silničním obutím, ovšem i tak je patrné, že jeho pneumatiky mají hlavně v bahně nemalý problém.

Na celé věci se navíc podepisuje i skutečnost, že zhruba čtyřmetrový UAZ váží 1 700 kilogramů, o 80 cm delší Hummer je o více než tunu těžší. I když má tedy k dispozici o zhruba 300 koní více, vyšší výkon nedostatečnou trakci neřeší. Jakkoli je nutné dodat, že H2 nakonec zvládl totéž, co ruský vůz, jen s poněkud vyšší námahou. Přesto se dá předpokládat, že i většina Rusů by nakonec raději usedla do amerického vozu.

UAZ-469 se prodává již od roku 1971, přičemž v posledních desetiletích zamířil i mimo svou domovinu, a to pod názvem Hunter. Nově si tento lovec v terénu podal Hummer H2. Foto: UAZ

Zdroj: Garage 54@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.