63letá žena totálně nezvládla jízdní zkoušku v autoškole, auto i testovací centrum jsou na kaši

Už jsme viděli různě nepovedená představení při podobných příležitostech, toto je ale zjevně nový vrchol. Žena nejenže nezvládla test, dlouho na ni bude vzpomínat použitý vůz i simulované prostředí běžného provozu.

Kdo kdy stál před nějakým velkým testem, ví, že je obtížné vypořádat se s ním chladnou hlavou. Jsou tedy lidé, kteří si podobné věci až tak neberou, většina to ale bude mít podobně jako já - maturita, státnice, to byly zkoušky, na které člověk hned tak nezapomene. A může při nich řádně nervózní. Osobně jsem až tak neprožíval jízdní zkoušku se závěrem autoškoly, řízení mě vždy bavilo a více jsem se obával té teoretické. Dokážu si ale představit, že pro spoustu lidí to bude něco jako ona maturita.

Pro 63letou dámu z videa níže se z ní ale stala učiněná noční můra. Popravdě řečeno nevíme, jak se stalo, že dotyčná absolvovala test v tak pokročilém věku - možná dříve řídit nepotřebovala, možná jí řízení zakázali a musela absolvovat zkoušku znovu. Tak či onak se ocitla tváří v tvář její argentinské verzi, která díky bohu probíhá mimo běžný provoz na uzavřeném cvičišti. I to pro ní nakonec bylo moc velkou výzvou, před kterou se očividně psychicky rozpadla.

Je tu skoro škoda slov, neboť video je velmi výmluvné, přesto přidáme pár podrobností. Dotyčná měla s průběhem zkoušky problémy už před záběry, které můžeme vidět níže, přinejmenším jednou se netrefila mezi obrubníky. Ten pravý „Saigon” ale přišel až záhy. Řidička nejprve ignoruje stopku, zeširoka vezme pravou zatáčku a znovu trefí obrubník. Asi chtěla zabrzdit, ale pravděpodobně zpanikařila a sešlápla plynový pedál místo brzdy. V tu chvíli vystřelila jím řízený VW Gol (sic, je to takový menší Golf, něco jako naše Polo, hlavně pro Jižní Ameriku) přes další obrubník, auto se vzneslo, trefilo sloup, ten spadl, vůz ale rozhodil, a tak se převrátil na bok.

Výsledek uvidíte sami - auto je na kaši a testovací centrum k tomu nemá daleko. Zdroje uvádí, že řidičce se navzdory jejímu už ne úplně malému věku nic vážného nestalo a při nehodě utrpěla jen lehká zranění. Její ego ale asi poněkud utrpělo a nejsme si jisti, zda si tuhle zkoušku dá ještě jednou...

