73 tisíc jen za nové pneu? A každých 10 tisíc km znovu? Ženu zaskočilo, jak moc „žere gumy” její těžké ošklivé BMW
Petr ProkopecNadšenec se jen hořce pousměje, světa aut příliš neznalí lidé, jako je tato dáma, ale skutečně nechápou, jak je možné, že moderním vozům takto rychle odchází pneumatiky, které jsou navíc tak drahé.
včera | Petr Prokopec
Nadšenec se jen hořce pousměje, světa aut příliš neznalí lidé, jako je tato dáma, ale skutečně nechápou, jak je možné, že moderním vozům takto rychle odchází pneumatiky, které jsou navíc tak drahé.
BMW XM se u nás dá za 3,3 milionu korun koupit pořád i s třílitrovým šestiválcem a elektromotorem, „to pravé” XM je ale až verze Red Label s hybridním osmiválcem. V takové chvíli má pod pravou nohou až 748 koní, současně ale musíte počítat se vskutku šílenými 2 795 kilogramy hmotnosti. Ostatně ani základní provedení s 2,6 tunami „živé váhy” ale není zrovna lehké.
Pokud tedy někdo věří tomu, že mnichovský mastodont může jezdit za udávané dva litry benzinu na sto kilometrů, je zralý na hospitalizaci u docenta Chocholouška. Palivo a energie vůbec ale nejsou tím jediným, co tohle auto spotřebovává jako divé. A zachází v tom tak daleko, o tom někteří lidé nadaní v jiných oblastech (řekněme...) točí videa.
Přesně toho se dopustila influencerka Ryelee Steiling, jak si všimli kolegové z Motor1. Ta se ještě minulý měsíc rozplývala nad tím, kterak své SUV od BMW miluje. Aktuálně jí však úsměv na tváři poněkud ztuhl, neboť ačkoli XM používá necelý rok a najela s ním asi 10 tisíc km, už musela vyměnit pneumatiky. Když jí pak servis předložil účet, červenat se nad tím začal i její účet na OnlyFans.
„Tři a půl tisíce dolarů. Tolik mě stály pneumatiky na moje auto, 3 500 USD. Dělají si ze mě legraci?“ uvedla Steiling. Mnoho sympatií se ovšem nedočkala, většina lidí totiž ihned poukázala na cenu vozu. A také na skutečnost, že jde o sportovní derivát slavné divize M. Ta si nechává pneumatiky vyvíjet na míru s ohledem na specifické potřeby vozu, nemluvě o velikosti obouvaných kol a šíři pneu. Logicky tedy nestojí „drobné“ jako v případě Škody Octavia první generace, nýbrž oněch v přepočtu 73 000 Kč.
Influencerka však pokračovala ve svém žalozpěvu a uvedla, že si auto převzala teprve v listopadu. Proto se svého servisního technika zeptala, jak je možné, že potřebuje nové pneumatiky už. „Protože je to opravdu těžké auto,“ zněla odpověď. Něco takového ji ale dostalo ještě víc. „Opravdu těžké auto potřebuje nové pneumatiky každých šest měsíců?“ ptala se rétoricky svých příznivců. A bohužel potřebuje, i když realita se jistě bude lišit podle stylu jízdy.
Sama vysoká hmotnost klade na pneumatiky vysoké nároky při zatáčení a deceleraci, u tak výkonného auta je zle i při akceleraci. Prostě 2,75tunové auto se skoro 750 koňmi, které je vysoké jako panelák, jednoduše nemůže používat stejné pneumatiky dlouho. A pokud mají fungovat, už vůbec nemohou být levné. Dotyčná přesto svého dealera požádala, zda by BMW nemohlo první přezutí zaplatit ze svého jako vadu, výsledek si ale dovedete představit - servis zaplatila ze svého.
Dotyčnou už ale necháme být, místo toho se zaměříme na samotné XM. A vůbec na těžká a výkonná auta posledních let. S nimi totiž nejsou spojené jen působivá dynamika a nemalý komfort a luxus, nýbrž také vysoké ceny, ať již jde o pořízení, nebo o provoz. A levná pochopitelně není ani jejich údržba, hlavně vysoká hmotnost se negativně projevuje na opotřebení všeho, podvozek nebo motor nevyjímaje. Nemoc doby? I tak by to šlo říci, však nám ukažte lehké nové auto...
Koupili jste si opravdu drahé a těžké XM? Pak nebuďte překvapeni, že pneumatiky měníte poměrně často a stojí vás nemalé peníze, u takových aut tomu nemůže být jinak, ani když budete jezdit jako andělé. Foto: BMW
@ryeleejase #bmw #bmwcars "original sound - Ryelee Steiling
Zdroj: Ryelee Steiling@Tiktok přes Motor1
