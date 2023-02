77letý řidič slepě uvěřil navigaci, se svým sportovním kombíkem se zasekl o skálu na turistické stezce před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Feuerwehr St. Gilgen, CC0 Public Domain

Jde o nejlepší připomenutí toho, že při řízení auta je vždy třeba v prvé řadě přemýšlet a spoléhat na vlastní rozum. Ten ani sebelepší elektronický pomocník nikdy není schopen plně zastoupit.

Dobrý sluha, ale zlý pán, jinými slovy nelze tento článek začít. Všechny elektronické systémy, které se v posledních asi dvou dekádách objevily v autech, jsou obojím z toho. A žádný nedokáže překročit svůj stín. Je celkem jedno, jestli se bavíme o navigaci, ABS, ESP, asistentu dálkových svět nebo čemkoli podobném, vždy platí jedno: Podlehněte iluzi, že tyto systémy něco udělají zcela za vás, a dříve nebo později toho budete litovat.

V případě některých z nich může jít o život, navigace - byť i slepá víra v její pokyny vás může ohrozit na zdraví - se ale obvykle stará spíše o úsměvné historky. Jedna taková se odehrála v Rakousku, kde tamní a v návaznosti na to i německá média informují o pozoruhodné patálii 77letého německého důchodce, který se svou Alpinou B3 vyrazil na dovolenou do Alp. S Alpinou do Alp, to dává smysl, možná toto spojení přišlo sexy i samotnému autu. A tak se jeho navigace rozhodla muže navést do cíle po turistické stezce.

Takové cesty nemusí být úplně nesjízdné, jako silnice ale obvykle moc dobře neposlouží. Řidiči bé-trojky zjevně nebylo divné, že se cesta poněkud zužuje, její povrch nepřipomíná asfalt a lidé s batůžky okolo na něj zuřivě gestikulují. Po cestě tak dojel až do místa, kde ji úzce sevřela skála ze strany jedné a zábradlí ze strany druhé. Muselo to vypadat marně od pohledu, navigace ale říkala: „Pokračujte dalších 800 metrů po této trase,” a tak řidiče neváhal a jel.

Dobře to dopadnout nemohlo, a tak to dobře ani nedopadlo. Alpina se zasekla a znemožnila pokračování v cestě nejen řidiči, ale i turistům jdoucím z druhé strany. Hasiči auto vyprostili, šoféra zkontrolovala policie, a protože nebyl pod vlivem alkoholu a jeho auto bylo jen odřené, mohl pokračovat dál v cestě. Tedy po jiné cestě, snad už jen té správné. Poučení je jasné - žádný elektronický systém nemá rozum, a tak vždy věřte hlavně vlastnímu úsudku. Pokud něco vypadá jako turistická cesta, drncá to jako turistická cesta a všichni okolo říkají, že to je turistická cesta, nejspíše nepůjde o tu správnou silnici vedoucí k vámi zamluvenému hotelu.

Starší řidič Alpiny B3 se nezalekl cestování po Alpách poněkud neortodoxními metodami, prý mu to řekla navigace. Vyprostit ho museli hasiči. Foto: Feuerwehr St. Gilgen, CC0 Public Domain

Zdroj: Rosenheim24

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.