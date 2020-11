8 let stará dodávka ukázala svou rychlost na Autobahnu, je to neobvyklé představení před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Takové auto nebylo stvořeno k trhání rychlostních rekordů, o to více může překvapit, s jakou grácií si to šněruje provozem. V lecčem jde o zajímavější podívanou než zrychlení supersportů.

Rychlost na německých dálnicích zůstává neomezená, a tak dál můžeme sledovat práci těch, kteří to na neomezené úseky Autobahnů mají blízko a prohání po nich auta všeho druhu. Obvykle se jedná o supersportovní, výkonné nebo alespoň nové vozy, níže přiložené video ale nezachycuje dynamiku ničeho takového.

Jeho hlavním aktérem je Ducato - skutečně Ducato, ne Ducati - od Fiatu ve verzi 250 z roku 2012, tedy stará a z podstaty pomalá dodávka. Nezní to úplně jako recept na zábavnou podívanou, možná ale sami za chvíli uznáte, že jde o zajímavější video, než jste si mysleli. Tohle auto je sice nominálně pomalé, v praxi ale působí jeho projev docela svěže.

Jedná se o verzi poháněnou turbodieselem 2,3 s výkonem 96 kW (130 koní) a točivým momentem 230 Nm. Vůz je vybaven šestistupňovým manuálem a když vám řekneme, že na stovku zrychlí za nějakých 20 sekund, asi vás moc nenalákáme. Maximální rychlost kolem 170 km/h je ale zajímavější a vidět takto rychle prohánět podobné auto po veřejných silnicích je věru neobvyklé. Ducato se po Autobahnu pohybuje s překvapivou grácií a v pohodě stačí těm nejrychlejším dopravním prostředkům, které po ní alespoň v tu chvíli jedou.

Člověk se musí pousmát, když to vidí, ale také trochu posmutnět, když se vrátí do české reality. Zatímco na německých dálnicích je i jízda rychlostí 170 km/h se z podstaty pro něco takového nevhodnou, k bočnímu větru náchylnou a v tu chvíli docela mizerně brzdící dodávkou v pořádku, u nás budete klidně na lepší dálnici za menšího provozu třeba v Audi RS6 - ať nejsme daleko od rychlého stěhováku - 10 km/h od hranice zákazu řízení. A to je auto, které podobnou jízdu zvládá s naprostým nadhledem. Zní to docela absurdně, ale tak to zkrátka je.

Fiat Ducato opravdu nebyl zrozen pro německé dálnice, i na Autobahu ale předvádí docela sympatické představení. Ilustrační foto: Fiat

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler