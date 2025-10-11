92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
Petr MilerV 92 letech je člověk obvykle rád, že je rád. A vrcholem potěšení bývá schopnost sejít schody, ne-li něco ještě elementárnějšího. Tento muž si v takovém věku pořídil své první Porsche, navíc jaké. A k jaké příležitosti.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
11.10.2025 | Petr Miler
V 92 letech je člověk obvykle rád, že je rád. A vrcholem potěšení bývá schopnost sejít schody, ne-li něco ještě elementárnějšího. Tento muž si v takovém věku pořídil své první Porsche, navíc jaké. A k jaké příležitosti.
Některé příběhy napíše jen život a tento se zdá být jedním z nich. Svět oblétá díky Porsche Bournemouth, oficiálnímu zastoupení německé automobilky v dorsetské metropoli, kterému se - nikoli až tak jeho přičiněním - povedl skutečně husarský kousek. Nové auto předalo 92letému zákazníkovi, který si takto navíc pořídil své první Porsche v životě. A ke všemu si pro něj zašel s nutně podobně mladou partnerkou.
Myšlenky některých se nyní jistě stočí k nějakému SUV, která starší lidé obvykle preferují už kvůli snazšímu nastupování a vystupování, tento muž ale zvolil klasickou 911. Navíc jakou 911... Jde o verzi GT3 Touring, která se jako jedna z mála dělá i s manuální převodovkou. Je to to pravé, možná dnes úplně nejlepší nové auto pro nadšené řidiče pro každý den. Jestli dotyčný zvolil manuál, není zřejmé, ale i kdyby ne, je to docela „hardcorové” náčiní pro kohokoli, natož pak pro 92letého člověka.
Aby to nebylo málo, je to skutečně jeho první nové Porsche v životě, které si sám nadělil spolu se svou partnerkou k 70. letům společného soužití. Člověk se musí pousmát a tiše závidět - jednak se 92 let většina lidí nikdy nedožije. A pokud k tomu míří, už v 82 si k Vánocům přejí leda nový balík molimedek pro lepší zimu. Tady se někdo pouští do úplně nové životní etapy.
Komu čest, tomu čest, byť někteří to neberou tak pozitivně a hovoří o neschopnosti tak starého člověka podobný vůz spolehlivě ovládat. Je to hloupý předsudek, nemusí to tak být, především je ale otázkou, kdo dotyčný vlastně je. Nedokázali jsme to ověřit, neboť tento muž byl dospělý už v době, kdy se fotilo na bramboru a Bill Gates ani nebyl na světě. A Porsche ho ale tituluje jen jako „pana Evanse”, což je v Británii hodně obvyklé jméno. Má ale jít o několikanásobného vítěze Le Mans, to by leccos vysvětlovalo. Takovému Walterovi Röhrlovi, dvojnásobnému mistru světa v rallye, je aktuálně 78 let. A pořád by vás nejspíš povodil na okruhu i erzetách jako nic.
Buď jak buď, přejeme dotyčným vše nejlepší do 71. roku manželství. Podle všeho bude stát za to...
Je to skoro k nevíře, ale i takto mohou vypadat noví zákazníci Porsche, navíc 911 GT3 Touring, v roce 2025. Foto: Porsche Bournemouth, tiskové materiály
Pan Evans si zvolil pro svou GT3 velmi podobnou specifikaci, cit pro věc mu nelze upřít. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche Bournemouth
Bleskovky
- Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
včera
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
11.10.2025
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Bulega vyhrál a oddálil tak Toprakovu korunovaci včera 16:05
- Manzi vítězem a mistrem světa, 7. Vostatek včera 14:26
- Vítězem SprintRace Toprak před Bulegou a Bautistou včera 12:17
- Předběžný startovní rošt Moto3- na sezónu 2026 včera 11:06
- Vítězem Toprak před Bulegou a Bautistou 11.10.2025
Nejnovější články
- Studie potvrdila smutnou pravdu o zákaznících elektromobilů, o samotná auta zase tak moc nestojí
před 11 hodinami
- Velevzácnou královnu dálnic normalizační ČSSR v dokonalém stavu nikdo nechce, majitel zkusí štěstí v aukci s nízkou startovní cenou
včera
- Škoda zkouší zákazníky „obrátit na elektrickou víru” podobně jako politici, to je už vrchol zoufalství
včera
- Automobilka odmítla prodat zákazníkovi baterii, aby si ji vyměnil sám. Musel kvůli tomu do servisu, na fakturu jen valí oči
včera
- Německý softwarový gigant už nedovolí zaměstnancům jiná auta než elektromobily, tolik k racionálnímu jednání firem
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva