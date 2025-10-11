92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství

V 92 letech je člověk obvykle rád, že je rád. A vrcholem potěšení bývá schopnost sejít schody, ne-li něco ještě elementárnějšího. Tento muž si v takovém věku pořídil své první Porsche, navíc jaké. A k jaké příležitosti.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství

11.10.2025 | Petr Miler

92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství

/

Foto: Porsche Bournemouth, tiskové materiály

V 92 letech je člověk obvykle rád, že je rád. A vrcholem potěšení bývá schopnost sejít schody, ne-li něco ještě elementárnějšího. Tento muž si v takovém věku pořídil své první Porsche, navíc jaké. A k jaké příležitosti.

Některé příběhy napíše jen život a tento se zdá být jedním z nich. Svět oblétá díky Porsche Bournemouth, oficiálnímu zastoupení německé automobilky v dorsetské metropoli, kterému se - nikoli až tak jeho přičiněním - povedl skutečně husarský kousek. Nové auto předalo 92letému zákazníkovi, který si takto navíc pořídil své první Porsche v životě. A ke všemu si pro něj zašel s nutně podobně mladou partnerkou.

Myšlenky některých se nyní jistě stočí k nějakému SUV, která starší lidé obvykle preferují už kvůli snazšímu nastupování a vystupování, tento muž ale zvolil klasickou 911. Navíc jakou 911... Jde o verzi GT3 Touring, která se jako jedna z mála dělá i s manuální převodovkou. Je to to pravé, možná dnes úplně nejlepší nové auto pro nadšené řidiče pro každý den. Jestli dotyčný zvolil manuál, není zřejmé, ale i kdyby ne, je to docela „hardcorové” náčiní pro kohokoli, natož pak pro 92letého člověka.

Aby to nebylo málo, je to skutečně jeho první nové Porsche v životě, které si sám nadělil spolu se svou partnerkou k 70. letům společného soužití. Člověk se musí pousmát a tiše závidět - jednak se 92 let většina lidí nikdy nedožije. A pokud k tomu míří, už v 82 si k Vánocům přejí leda nový balík molimedek pro lepší zimu. Tady se někdo pouští do úplně nové životní etapy.

Komu čest, tomu čest, byť někteří to neberou tak pozitivně a hovoří o neschopnosti tak starého člověka podobný vůz spolehlivě ovládat. Je to hloupý předsudek, nemusí to tak být, především je ale otázkou, kdo dotyčný vlastně je. Nedokázali jsme to ověřit, neboť tento muž byl dospělý už v době, kdy se fotilo na bramboru a Bill Gates ani nebyl na světě. A Porsche ho ale tituluje jen jako „pana Evanse”, což je v Británii hodně obvyklé jméno. Má ale jít o několikanásobného vítěze Le Mans, to by leccos vysvětlovalo. Takovému Walterovi Röhrlovi, dvojnásobnému mistru světa v rallye, je aktuálně 78 let. A pořád by vás nejspíš povodil na okruhu i erzetách jako nic.

Buď jak buď, přejeme dotyčným vše nejlepší do 71. roku manželství. Podle všeho bude stát za to...


92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství - 1 - Porsche 911 GT3 Touring 992 zakaznik 92 let tiskove 01
Je to skoro k nevíře, ale i takto mohou vypadat noví zákazníci Porsche, navíc 911 GT3 Touring, v roce 2025. Foto: Porsche Bournemouth, tiskové materiály

92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství - 2 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 0192letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství - 3 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 0292letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství - 4 - Porsche 911 GT3 Touring 992 2 2025 zelena oficialni 03
Pan Evans si zvolil pro svou GT3 velmi podobnou specifikaci, cit pro věc mu nelze upřít. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche Bournemouth

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.