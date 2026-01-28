Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě

Člověk se musí ptát, kdo tahle auta vůbec vymýšlí. Chápeme, že některé servisní úkony jsou z podstaty komplikované, ale tohle je běžná operace, kterou je navíc nutné dělat velmi pravidelně. A už proto musí zabrat maximálně pár minut, ne? Mechanik vás vyvede z omylu.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Člověk se musí ptát, kdo tahle auta vůbec vymýšlí. Chápeme, že některé servisní úkony jsou z podstaty komplikované, ale tohle je běžná operace, kterou je navíc nutné dělat velmi pravidelně. A už proto musí zabrat maximálně pár minut, ne? Mechanik vás vyvede z omylu.

Výměna vzduchového filtru byla po léta jednou z těch banálních záležitostí, kterou zvládne v podstatě kdokoli klidně i venku před domem. Nebyl k tomu zapotřebí ani značkový servis, ani žádné nářadí. Jednoduše jste uvolnili kovovou sponu, odklopili horní část boxu a to bylo vše. Následně stačilo vyjmout původní filtr a nahradit jej novým. Celá činnost tak zabrala méně času, než jaký strávíte u čerpací stanice dotankováním nádrže do plna. A že to je nějaký kalup.

U sportovních aut se ovšem často jedná o komplikovanější proces. Jejich výrobci jsou totiž omezeni hned několika faktory, kdy tím prvním je velikost pohonné jednotky. Povětšinou se totiž jedná o objemný agregát s minimálně šesti válci, které navíc ještě doprovází jedno či dvě turbodmychadla. Motorový prostor je ovšem stísněn požadavky na co nejnižší aerodynamický odpor. Často se tak stává, že třeba startovací baterii je třeba posunout do kabiny či dozadu.

U sání sice můžete udělat totéž, jenže poté musíte napříč vozem vést celou řadu kanálků a trubek, což vlastně celou situaci jen zhoršuje. Z logiky věci je tedy lepší usadit jej na přídi, kde je navíc možné očekávat největší příval čerstvého vzduchu. S ohledem na nedostatek prostoru to ovšem může vést k řešením natolik komplikovaným, že i taková operace zabere klidně desítky minut. Ale dá se to snést, s takovými auty se nejezdí moc a je to prostě něco za něco.

Takové Porsche Panamera ale není žádný supersport, je to v podstatě luxusnější a rychlejší Audi A6. Přesto v něm můžete filtr svépomocí měnit pouze za předpokladu, že jste právě dostali doktorát z raketových věd. Anebo máte vlastní profesionální servis. Nejprve totiž musíte odmontovat plastové kryty motorového prostoru. Následně je zapotřebí demontáž předního nárazníku, ovšem k tomu se dostanete tak, že nejprve odmontujete kola a podběhy. To ale není vše, odšroubovat je třeba také řada kovových úchytů samotného boxu sání. Celé vám to ukáže video níže, které vypadá jako satira. Jenže není.

Suma sumárum tak jde o náročný proces, který i proškoleným mechanikům zabere desítky minut, a to vlastně jen za předpokladu, že o vůz je dobře pečováno. Stačí totiž lehce zanedbaná údržba, která vede k zrezivění některých šroubů, a rázem se výměna neskutečně komplikuje. Majitel tak následně musí platit nemalé sumy jen za tuto banalitu. A zatímco první vlastník, který je obvykle při penězích, s tím problém nemá, ti další už ano. Proto i takové věci sráží zůstatkové hodnoty vozu - ojetinu si kupují méně movití lidé, kteří rádi šetří také na údržbě.

I díky tomu je možné postarší Panameru pořídit od zhruba 300 tisíc korun, tedy opravdu levně, zvláště když jde o osmiválcové provedení. Než však po takové nabídce skočíte, dobře se podívejte na video níže, ať víte, co vás čeká - bez ohledu na to, zda si filtr budete měnit sami, či za to budete někomu platit. O jednoduchou záležitost totiž opravdu nejde, přičemž je otázkou, proč Porsche věci tak zkomplikovalo, nedává to žádný smysl.


Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě - 1 - Porsche Panamera Turbo S 2022 oficialni 01Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě - 2 - Porsche Panamera Turbo S 2022 oficialni 02Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě - 3 - Porsche Panamera Turbo S 2022 oficialni 03
Porsche Panamera je sice také sportovním, ale hlavně cestovním, pracovním, rodinným vozem, se kterým se najíždí spousta kilometrů. Jeho údržba by tedy neměla být zbytečně komplikovaná. Jenže v Zuffenhausenu se rozhodli, že je zapotřebí udělat věci pěkně německy. Foto: Porsche

Zdroj: jairo_z33@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

