Aby se nezapomnělo: Nová Audi A5 a A6 jsou si skoro k nerozeznání podobná, bez návodu je možná ani nerozlišíte včera

Ptáte se, proč vám ukazujeme dvě stejná auta v jiných barvách? Kéž by to tak bylo, kéž by. Jak mohlo Audi po veškerém přešlapování na místě dojít k závěru, že nejlepší bude udělat dva nové kombíky různých třídy prakticky úplně stejné, je mimo naše chápání.

Německé automobilce se čtyřmi kruhy ve znaku bylo po léta občas vytýkáno přílišné podobenství jejích jednotlivých modelů. Řady A4, A5, A6, A7 a A8 či SUV s písmenem Q ve znaku mnohé spojovalo, pořád ale nebyl až takový problém je rozeznat. Přesto se některým oněch podobností zdálo být moc, což byla kritika, na kterou Audi slyšelo. Během příštích dvou let tak mělo zejména své luxusní konvenční modely obměnit s „dramaticky novým vzhledem”.

Toto nejsou má slova, od Audi zazněla už v červenci roku 2016. Co se od té doby změnilo? Obecně kdeco, v případě designu ale čtyři kruhy nejenže zůstaly věrné někdejším pořádkům, zachází stále dál. A nyní dorazili do pomyslného cíle cesty - současná dvojice nových modelů A5 Avant a A6 Avant si je tak podobná, že je skoro nejde rozlišit jeden od druhého.

Neznamená to pochopitelně, že by Audi přišlo se skutečně stejnými auty, na kterých by měnilo akorát znaky na zádi. Nová A5 je dlouhá 4,83 metru, zatímco A6 naměříme od nárazníku k nárazníku 4,99 metru. Máme tu tedy 16 centimetrů rozdílu, ze kterých ale největší porce připadá na zadní převis. Co se rozvoru týče, zde se oba kombíky liší jen o 3,3 cm. Jsou to ale nakonec hlavně designové detaily, které vedou k tomu, že bez návodu od sebe oba vozy měně znalí ani neodliší.

Však se podívejte na jejich přímé srovnání níže. Na jakés takés vizuální rozdíly narazíte leda vpředu, kde větší model disponuje mohutnější čelní maskou zasahující až ke spodní hraně nárazníku. Ten je pro změnu výraznější u A5, přičemž necháme na vás, jaké řešení je líbivější - za nás bychom ale nejspíše volili A6. Při pohledu zboku je to snad jen zmíněný zadní převis, který přinutil designéry, aby výrazněji sklonila zadní okno, A6 odlišuje. I proto je ovšem její zavazadelník na poměry tohoto modelu dost malý.

Jakmile se ovšem přesunete dozadu či do kabiny, bez příslušných znaků pomalu nebudete vědět, s jakým modelem máte tu čest. Zvenčí se totiž obě Audi pořádně neliší ani grafikou světe, vzadu jen na světlejších karoseriích identifikujete A6 podle podivné černé plastové věci pod světly, kterou A5 nemá. Uvnitř se pak obě auta liší ozdobnými rameny volantu. To je ale skutečně vše.

Jakákoli kritika padající v tomto směru na designové oddělení značky je oprávněná. Slibovalo něco, co nejenže neudělalo, udělalo pravý opak. Důvod je jasný - stále větší úspory. Jestli zrovna to čekáte od drahé prémiové značky, zvažte sami.

Dokážete vůbec bez hlubšího zkoumání či sledování nápisů na autech říci, které je A5 Avant a které A6 Avant? Rozdíly mezi oběma kombíky jsou trapně minimální, zvenčí i zevnitř. Foto: Audi

