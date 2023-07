Aerolinky rozjíždí půjčovnu oblečení, aby snížily svou emisní stopu, ještě buďte rádi za downsizing před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Japan Airlines, tiskové materiály

Rádi bychom řekli, že žertujeme, ale ne, je to bohužel vážně míněná nabídka. Oblečení si půjde půjčit až na dva týdny, pak bude vyčištěno a půjčeno zase někomu jinému. Není to trochu nechutné?

Ochrana životního prostředí je v posledních letech skloňována od rána do večera. Na tom jistě není nic špatného, k věci je ale třeba přistupovat bez emocí a se zdravým rozumem. K čemu je vám totiž kupříkladu takový elektromobil, když žijete v zemi, kam se vše potřebné pro jeho výrobu musí dovézt přes půl světa a kde se většina elektřiny vyrábí z uhlí? V takové chvíli bateriový pohon nadělá více škody než užitku.

Silniční dopravou se ale dnes zabývat nebudeme, místo toho si posvítíme na tu leteckou. Na tu v roce 2018 připadlo 1,04 miliardy tun emisí CO2, což je čtyřnásobek ve srovnání s rokem 1966. Rázem tu tak máme další terč, na který se politici i aktivisté mohou zaměřit. Faktem ale zůstává, že za posledních 50 let také nemalou měrou narostl počet letů. V důsledku toho letecká doprava stojí pouze za 2,5 procenty světového znečištění, přičemž tento podíl si udržuje posledních 20 let. Na jednoho pasažéra tak v průměru připadá 115 gramů CO2 na kilometr, což je stejné jako u efektivních aut.

Protože ale i tato porce je dnes považována za problém, dochází na další pozvolné utahování opasků. K tomu se japonské aerolinie JAL (Japan Airlines) rozhodli připojit hodně kontroverzním způsobem. Společnost totiž v srpnu příštího roku odstartuje testovací fázi projektu nazvaného Any Wear, Anywhere, jehož podstatou za půjčování oblečení cestujícím na dobu až dvou týdnů. Ti tedy nemusí na dovolené či služební cestě počítat se svým vlastním, místo toho v cílové destinaci vyfasují erární, které při návratu zase vrátí. To se pak vypere a zase půjčí - takový second hand na entou.

Cestující si budou muset zarezervovat oblečení měsíc před chystanou cestou, což logicky nebude vyhovovat každému. Dobrou zprávou je možnost výběru ze široké kolekce různých stylů, stejně jako fakt, že aerolinky vám oblečení zašlou do hotelu či na vámi udanou adresu, kde je následně také vyzvednou. Tou horší poplatek startující na 28 dolarech (cca 615 Kč). Mnohem větším problémem je ale skutečnost, že oblečení pochopitelně není nové. A jakkoli se aerolinky dušují, že je vyprané, všichni víme, jak je to třeba s čištěním interiérů letadel.

Když k tomu připočteme skutečnost, že na řadu služebek či dovolených dochází neplánovaně, máme tu poměrně úzké mantinely, ve kterých budou JAL operovat. Samotné aerolinky přitom odhadují, že každých 10 kg oblečení, které na trase New York-Tokio nebude přepraveno, ušetří 7,5 kila emisí CO2. Otázkou nicméně zůstává, kolik jich bude vyprodukováno při jeho čištění, které s ohledem na dozvuky koronaviru bude chemického rázu. A totéž platí rovněž pro jejich dopravu na vámi udanou adresu a následně z ní. Ve finále zde tak možná máme jen další vytloukání klínu klínem a každopádně dost nechutný nápad. Možná downsizing motorů aut není zase tak zlá věc, jak jsme si ještě včera mysleli…

Japonské aerolinky chtějí od příštího roku zavést službu zápůjčky oblečení, které na vás bude čekat v cílové destinaci. Společnost tak sice zredukuje svou emisní stopu, úplně ekologický ale její krok není. A dobré pocity vyvolávající už vůbec ne. Foto: Japan Airlines, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

