Agresivní cyklisté chtěli obsadit most a zastavit dopravu. Policie je chytila do pasti, zatkla je a sebrala jim kola
1.4.2026 | Petr Miler
Je to dnes protežovaná skupina účastníků silničního provozu. A někteří z nich zjevně mají pocit, že mohou všechno, ostatně je jim kolikrát prakticky všechno také dovoleno. O to víc se divíme, jak a kde s touto skupinou policie tímto způsobem naložila.
Nemám a priori nic proti nikomu, ale vyjít s některými cyklisty na silnicích je opravdu těžké. Beru takové místo jako sdílený prostor, kde si musíme všichni vycházet vstříc, abychom jej mohli současně používat, sám se tak snažím chovat. O to víc nechápu některé cyklisty, kteří typicky na svých kolech z Tuzexu v hábitu jak z Tour de France okupují střed sinice ve svých 32 km/h v domnění, že jsou na ně ostatní zvědaví. Nejsou.
Ještě pochopím, že se někomu na kole obutém do jakýchsi galusek nechce jet soustavně po krajnici, tím spíš by ale měl sledovat provoz za sebou a uhýbat, když je komu. Jako velkorysý člověk předpokládám, že to dotyčný dělá a jen si mě nevšiml, tak jej jemně upozorním klaksonem, že by mohl zabírat méně místa. Co obvykle následuje, je verbální a gestikulační útok srovnatelný s vytažením bazuky. Kdyby ji dotyčný měl, pálí. A když ji nemá, aspoň se snaží škodit jinak.
Nechápu to, je to absurdní projev agrese, nikdo přece nemůže silnici takto okupovat a ještě se zlobit, když ostatní dají najevo, že je to obtěžuje. Protože cyklista je dnes ale „ten správný” a motorista „ten špatný”, nezřídka je dotyčným dopřáván pocit nadřazenosti ignorací jejich agresivity a posouváním často jen slušných projevů nespokojenosti okolních řidičů do sfér agresivního chování. Takoví cyklisté pak nemají problém se proti řidičům vymezovat i jinak a třeba přistupovat k blokování automobilové dopravy tam, kde si myslí, že by jim auta neměla zabírat místo.
Přesně to se skupina 85 cyklistů pokusila udělat v San Francisku v Kalifornii, kde bychom čekali jejich mohutnou podporu. Kalifornie je něco jako EU na americké půdě a pro podobné věci jako podpora cyklistiky tam hoří, tím víc jsme ale překvapeni, jak tam k věci přistoupili tentokrát. Policie o zamýšlené akci věděla a dotyčné sledovala už v momentě, kdy se přesouvali na slavný Bay Bridge, který chtěli obsadit a zastavit na něm dopravu. Protože se ale už po cestě chovali jako „dobytci”, policie neměla pochopení a rázně proti nim zakročila. Navíc velmi chytře.
Zkusit s nimi něco udělat po cestě, kde podle policejní zprávy „vyjížděli přímo proti jedoucím autům, a nebezpečně se přibližoval k chodcům pohybujícím se v městských ulicích”, skončilo by to nepěknou šarvátkou, policie na ně raději nastražila past. Počkala si až na nájezdu na most, zablokovala ho v jeho horní části a když cyklisté zjistili, že tudy cesta nevede a chtěli se vrátit, odřízla je zdola. Najednou nebylo kam utéci. Všech 85 raubířů tak bylo zatčeno, jejich kola zadržena a odvezena na služebny. K žádnému zabrání mostu tedy nedošlo, po vychladnutí hlav dotyčných a jejich vyslechnutí byli všichni samozřejmě propuštěni a případ se bude dál řešit standardními formálními prostředky.
Nečekané, ale o to efektivnější, elegantnější a samozřejmě správné. Není přece důvod tolerovat takovou zvůli jen proto, že někdo má pod zadkem kolo...
Obsazení mostu hordou agresivních cyklistů v tomto případě nevyšlo dost spektakulárním způsobem. Foto: San Francisco Police Department, CC0 Public Domain
Zdroj: Carscoops
