AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
před 6 hodinami | Petr Miler
Stojíme na prahu dramatických změn ve fungování lidské společnosti? Velmi pravděpodobně ano. A za vše může rychlý rozmach toho, čemu se říká umělá inteligence, i v Česku stále častěji prostě jen AI. Jako člověk pracující celý život v IT bych to inteligencí nenazval, protože jí chybí jakákoli invence, už schopnost stále rychleji a lépe pracovat se vším možným, co člověk vymyslel dříve, jí ale dává velmi široké možnosti uplatnění. A stejně logicky je bere těm, kteří ve svém živote prakticky nic jiného nedělají.
O možnostech AI by šlo napsat knihu, ale na tomto místě nemá smysl zabíhat do detailů. Ve zkratce řečeno AI nenahradí Shakespeara v literatuře, ale nahradí nespočet těch, kteří ho jen napodobují. Nenahradí Formana ve filmu, ale nahradí nespočet těch, kteří ho jen napodobují. A nenahradí Mercuryho v hudbě, ale nahradí nespočet těch, kteří ho jen napodobují. Ekvivalentně nahradí kohokoli z vás v práci, kde „děláte hlavou”, ale vlastně nic nevymýšlíte. AI nepostaví dům, banální článek bez vlastního názoru, vlastní zkušenosti, vlastního učeného vhledu a nových souvislostí napíše jako nic na základě tisíce jiných, které byly napsány. Pokud „děláte hlavou”, ale v podstatě se zabýváte jen banálními opakovanými a opakovatelnými činnostmi, připravte se na to, že budete muset dát své práci víc, nebo si budete muset najít jinou.
Skutečný přínos současné AI tedy spočívá v jejím nasazení do hlubokého fungování firemních struktur, kde opravdu dobře funguje, je to dnes i můj denní chléb. Jak moc funguje? Asi tak jako o mnoho banálnější, ale pro normálního člověka patrnější projevy rozmachu této technologie. Ty jsou zřejmé třeba ve videích, která se stále intenzivněji objevují na internetu. Ve zkratce? Není to úplně ono, ale je to sakra dobré. To, na co byste před léty potřebovali obří hollywoodské studio za miliardy, dnes na toaletě stvoří neznámý týpek z Turecka. A snadno dosáhne lepšího výsledku.
Týpka a Turecko nezmiňuji náhodou, právě jeden Turek stojí za projektem, jehož výstupy možná už znáte. Říká si Restoration Master a na Youtube, Instagramu a dalších místech vystavuje videa, která ukazují někdy až zázračné nálezy a renovace starších aut. Ani jedno není ani trochu skutečné, většina z nich (některá jsou příliš absurdní) ale lidi mate. A upřímně řečeno není divu.
Samozřejmě, pokud znáte, jak se dnes vytváří AI videa, pokud víte, jak se renovují auta, pochopíte, že tohle nebo tamto by nebylo takto možné, nebo by tak nevypadalo. Navíc autor, se kterým jsme byli pár dnů v kontaktu, to celé bere s humorem a záměrně zanechává stopy k tomu video jako umělé snadno identifikovat - babičky v mikinách Bugatti apod. jsou absurdní bez ohledu na to, co víte o takových videích nebo renovacích aut. Ale jinak? Sakra, ale jinak?
Podívejte se sami na video níže, pro normálního člověka bude jako pravé. Je záměrně v nižším rozlišení, záměrně jde o zrychlenou jako by retrospektivu, ale taková videa o skutečných renovacích vznikají. A je těžké odlišit jedno od druhého. Tohle se skutečně vymklo z rukou. A když uvážíte, jaký pokrok tyhle věci za poslední rok dva udělaly, o kolik snáz vznikají... Skoro se děsím, co bude možné za další rok nebo dva. Slova z úvodu Krajních mezí o tom, že bude někdo schopen vytvořit vizi čehokoli, co je schopna pojmout naše fantazie, se stávají až nepříjemně skutečnými. Buďte tedy už teď opatrní s tím, čemu a komu věříte, prakticky jakékoli video s čímkoli dnes může být „fejk”.
S hlubší znalostí věci poznáte, že tohle se nestalo a takto stát nemohlo, navíc autor záměrně ponechává ve videu body, ve kterých AI „šmejd” identifikuje každý myslící člověk. Ale jinak je to velmi přesvědčivé. Grafika: Restoration Master, publikováno se souhlasem
Zdroj: Restoration Master@Youtube
