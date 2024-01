Aktivisté vypustili pneumatiky majiteli Tesly a nechali mu na ní leták s nápisem: „Váš hltač benzinu zabíjí” před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Tato událost názorně ilustruje, co jsou aktivisté zač, o co jim reálně jde. Neorientují se ani v tom, proti čemu údajně bojují. A nakonec se už vlastně ani nerozpakují přiznat, že jejich cílem jsou všechna auta, ne jen ta spalovací.

Jsme velmi svobodomyslní lidé, a tak zastáváme pozici, že svoboda projevu by neměla být nijak omezována. Slovem prostě v našich očích nelze spáchat trestný čin, tvrzením nesmyslů ze sebe nakonec někteří pouze udělají blbce před všemi ostatními, což může být ku prospěchu věci. Pokusy malovat na tomto poli hranici přijatelného vždy dříve nebo později skončí omezováním nepohodlných, nikoli nebezpečných prohlášení. V tomto ohledu jsme dnes v menšině a někteří mají tendenci nálepkovat to jako anarchii, což zní o to nesmyslněji, když jsou pak od těch samých podporovány akce lidí, jako jsou tzv. Tyre Extinguishers, volně česky řekněme „Vypouštěči pneumatik”.

Tito lidé záměrně upouští pneumatiky z aut, která se jim nezamlouvají, typicky z větších SUV, která považují za hrozbu pro klima apod. Něco takového je podle nás daleko za hranicí přijatelnosti, je to teror, který fakticky zasahuje do životů jiných a potenciálně ničí jejich majetek. Neslyšeli jsme přitom, že by tito lidé byli někdy za své skutky seriózně pronásledováni a trestáni, zatímco o lidech, kteří se provinili jen tím, že něco řekli, slýcháme skoro denně. Pozitivně ale můžeme brát aspoň to, že i touto akcí ze sebe mohou dotyční udělat blbce a patřičně se vybarvit.

Jak informuje BBC, při poslední akci skupiny ve Velké Británii vypustil jeden z jejích zřejmě imbecilních členů pneumatiky na Tesle Model X, na které pak nechal tradiční leták s nápisem: „Váš hltač benzinu zabíjí”. Ptáme se, jak velkou nevzdělanost, neinformovanost a nemyšlení to chce, aby někdo nevěděl, že jakákoli Tesla - Model X nevyjímaje - žádný benzin nehltá, je to naopak elektrická modla mnohých jiných aktivistů.

Majitel auta BBC řekl, že mu celá situace přijde „poněkud komická”, současně se ale cítil být „lehce zneužitý”. K tomu dodal: „Je to ironie, protože jsem se pokoušel jednat ekologicky odpovědně tím, že jsem si koupil elektrické auto. Je to absurdní a dost nepohodlné. Rozumím motivaci (klimatického aktivismu - pozn. BBC), ale v tomto nevidím smysl.” To ale nejspíš proto, že v tom žádný není, alespoň ne v intencích deklarovaného.

Je zjevné, že tady už se původní účel akce zcela vytratil a „Vypouštěčům pneumatik” už přijde vtipné leda někoho terorizovat - od začátku jde o projev socialistického, nikoli ekologického aktivismu. A sami „Vypouštěči” už to ani nerozporují, když výše popsanou, flagrantně absurdní akci veřejně obhajují s tím, že stejně nemohou být všechna auta na elektřinu kvůli tomu, že pro ně není dost vzácných kovů a přejetému dítěti bude jedno, na co jezdilo auto, které ho zabilo. Jak demagogické, jak patetické, jak hloupé.

Toto je „hltač benzinu” podle ekologických aktivistů. Tak určitě... Foto: Tesla

Zdroje: BBC, Daily Mail, Tyre Extinguishers@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.