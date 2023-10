Alpine do nové verze svého sporťáku posadil pilota Formule 1, chce tak uzmout rekord Ringu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpine

Téměř každá významná automobilka má přímo či nepřímo pod palcem některého z pilotů Formule 1, kteří z podstaty patří mezi největší řidičská esa vůbec. Přesto jejich služeb téměř nevyužívají. Alpine to chce s Estebanem Oconem změnit.

Od návratu francouzské značky Alpine mezi živé uteklo již šest let. Za tu dobu jsme se dočkali jen jednoho nového modelu, dvoudveřového kupé A110. To se postupem času ukázalo v několika variantách, z nichž tou poslední je provedení R s řadou karbonových komponentů, které hmotnost vozu snížily o 34 kilogramů. Motor nicméně zůstal stejný jako u Alpine A110 GT a S, zadní kola tedy roztáčí přeplňovaná jedna-osma naladěná na 300 koní. Stranou tak zůstává jen základní kupé, v jehož případě jednotka produkuje „pouze“ 252 koní.

Francouzi nicméně již nějaký ten čas okupují Severní smyčku Nürburgringu, kde usilovně testují nový vrchol. Pozoruhodné je, že nově dokonce povolali do služby i jezdce Formule 1 Estebana Ocona, což automobilky dělají docela zřídka. Třeba takový Mercedes má k dispozici Lewise Hamiltona, sedminásobného mistra světa F1, přesto jej vidíme nanejvýš čas od času mihnout se v nějakém reklamním klípku, než že by se silničními sporťáky Mercedesu zkusil zajet nějaký rekord okruhu. To se neděje prakticky vůbec.

Ocon je na Ringu přesně pro tento účel a podle očitých svědků měl takřka jednadvacetikilometrový okruh zajet s prototypem Alpine za 7 minut a 18,77 sekundy, což znamená, že chystané Alpine A110 s označením RS či Trophy-R zvládne překonat i Porsche Cayman GT4. Sklonit se nicméně musí před verzí GT4 RS, která se s komponenty Manthey Racing dostala až k metě 7 minut a 3,12 sekundy. Na rekord třídy tedy francouzská značka nejspíše nedosáhne, přesto jde o úctyhodný čas. Cayman GT4 RS je hlavně silnější, jinak váží až poněkud obézních 1 415 kilogramů, zatímco novinka Alpine by se měla dostat pod tunu. Za svůj výsledek tedy vděčí hlavně hmotnosti, ne výkonu.

Alpine zatím nepotvrdil, kdy můžeme s debutem novinky počítat. Modifikací oproti výchozímu provedení R lze nicméně očekávat poměrně hodně. Jak se totiž zdá, došlo na snížení světlé výšky a tedy hrátky s tlumiči a pružinami. Dále tu máme specifická a jistě výrazně odlehčená litá kola, za nimiž se nejspíše objeví karbonové brzdy. Čelní partie se dočkají bočních stabilizačních křídel, zatímco vzadu lze počítat s difuzorem a větším křídlem. A také s centrální ploutví na zadním okně.

Interiér se nicméně již příliš měnit nebude, karbonovými skořepinami a šestibodovými pásy totiž disponuje i výchozí Alpine A110 R. Za to je nutné dát 2,8 milionu korun, tedy o takřka milion korun více, než na kolik vyjde varianta S. Pokud pak Francouzi budou ve zdražování pokračovat stejným tempem, Porsche Cayman GT4 RS za 4 285 245 Kč rázem již nebude za drahého příbuzného.

A110 R slouží Francouzům jako odrazový můstek pro novou vrcholnou verzi. Tu aktuálně na Ringu prohání i jezdec F1 Esteban Ocon, jak můžete spatřit níže. Foto: Alpine

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.