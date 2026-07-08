Američané oslavili 250. výročí vyhlášení nezávislosti soubojem nejvýkonnějších aut, jaká vyrábí, hned tři se na půlmíli blíží třístovce
Petr ProkopecA tento černý přízrak mezi nimi samozřejmě nemohl chybět, jakkoli nejrychlejší nakonec nebyl. Nejvíc dynamiky za peníze ale nabízí, ostatně hned dva ze srovnávaných vozů lze navzdory jejich extrémnímu výkonu, zrychlení i maximálce pořád považovat za „lidovky”.
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Američané oslavili 250. výročí vyhlášení nezávislosti soubojem nejvýkonnějších aut, jaká vyrábí, hned tři se na půlmíli blíží třístovce
před 3 hodinami | Petr Prokopec
A tento černý přízrak mezi nimi samozřejmě nemohl chybět, jakkoli nejrychlejší nakonec nebyl. Nejvíc dynamiky za peníze ale nabízí, ostatně hned dva ze srovnávaných vozů lze navzdory jejich extrémnímu výkonu, zrychlení i maximálce pořád považovat za „lidovky”.
Američané o víkendu oslavili 250 let od chvíle, kdy tamní kongres vyhlásil nezávislost nového světa na Velké Británii a položil tak základ ke vzniku USA, jak je známe dnes. Protože jde o opravdu významné jubileum, slavilo se na všech frontách, přičemž pozadu nezůstala ani automobilová média. Magazín Motor Trend tak přišel se srovnáním nejvýkonnějších amerických aut, jaká si dnes můžete koupit. V důsledku toho se mimo hru ocitla Tesla Model S Plaid, jejíž výroba již skončila.
Tato značka ovšem na startovní čáře měla hned dva další zástupce, přičemž Model 3 Performance byl s 517 koňmi vůbec nejslabším vozem, jaký se závodu na čtvrtmíli, což je typicky americká kratochvíle, zúčastnil. Cybertruck ve verzi Cyberbeast ovšem již nabídnul 857 kobyl, přičemž mezi tuto dvojici se vklínily Cadillac CT5-V Blackwing (677 koní) a Ford Mustang GTD (827 koní).
Zbývající čtyřka se už vyšplhala nad tisícikoňovou metu, přičemž tím nejslabším z ní je nová verze Rivianu R1T se čtyřmi elektromotory a 1 039 kobylami. Lucid Air Sapphire se pak sice musí obejít „pouze“ se třemi elektrickými jednotkami, ty ovšem produkují 1 251 koní. Tedy jen o chlup méně, než mají shodně na kontě Czinger 21C Vmax a Chevrolet Corvette ZR1X (1 267 k).
Seznámení s účastníky zájezdu tak máme za sebou, přikročit tedy můžeme k samotnému závodu. Ten nakonec opanoval Lucid, který čtvrtmíli zvládnul za 9,14 sekundy při koncové rychlosti 246,5 km/h. Czinger pak skončil na druhé příčce s 9,23 sekundami, ovšem při rychlosti 252,45 km/h, zatímco Corvette brala bronz s 9,36 sekundami a rychlostí 246,8 km/h.
To jsou opravdu zajímavé výsledky, jakkoli v minulosti jsme od některých ze jmenovaných aut viděli i lepší časy. Většinou však byly zajety na dragstripových drahách s lepším povrchem, zatímco Motor Trend uspořádal souboj na letecké ranveji, tedy v podstatě v normálním prostředí. A nezůstal jen u čtvrtmíle, ale pětku nejrychlejších nechal absolvovat i půlmíli, kdy už Lucid podlehl Czingeru.
Corvette pak znovu skončila třetí, přičemž potřebovala 14,7 sekundy a dosáhla rychlosti 292,35 km/h. Ovšem i tak lze před Chevroletem nadále smeknout, neboť ZR1X nabízí od 227 500 USD (4,8 milionu Kč), zatímco za Lucid Air Sapphire je již třeba zaplatit o půl milionu korun (má ale čtyři masážní sedadla) více. Co Czinger 21C Vmax? V některých ohledech je nejlepší, je ale také desetkrát dražší. Podívejte se na víc sami.
Američané si mohou koupit hned tři auta schopná na půlmíli dosáhnout rychlosti přes 290 km/h, přičemž Corvette ZR1X je tím nejlevnějším z nich. Foto: Chevrolet
Lucid Air Sapphire pro změnu nabízí sedadla s masážemi pro celou rodinu, ... Foto: Lucid
...zatímco v s Czingerem 21C Vmax dostanete pouze jednu, která vás tak maximálně zmasakruje. Vše totiž bylo uzpůsobeno zážitkům řidiče. Foto: Czinger
Zdroj: Motor Trend@Youtube
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