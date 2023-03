Američané zveřejnili, jak ruské stíhačky sundaly americký dron v mezinárodním prostoru bez použití zbraní před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: U.S. European Command, CC0 Public Domain

Američané to označují za neprofesionální a nebezpečné. A faktem je, že to bylo poněkud dětinské. I tak jsou ale záběry celé akce pozoruhodné, také tímto způsobem se dnes bojuje o Ukrajinu.

Letadla jsou vedle aut dalších z našich vášní, a tak čas od času sklouzneme i k nim. A tentokrát se ven dostal opravdu zajímavý materiál, o který se nemůžeme nepodělit. Ukazuje totiž, jak také probíhají boje o Ukrajinu, přičemž zajímavé je, že jej zveřejnili Američané, neboť ukazuje vlastně jejich nezdar.

Tento týden v úterý Američané přišli o jeden z dronů zvaných MQ-9 Predator, který údajně prováděl dálkově ovládané monitorovací operace nad Černým mořem. Co přesně tam dělal, není známo, americké ministerstvo obrany odmítlo upřesnit byť jen to, zda byl vybaven zbraněmi. Jeho přítomnost se na každý pár nepozdávala Rusům a nechtěli se s ní smířit.

Vzhledem k tomu, že stroj se nacházel v mezinárodním prostoru, nemohli jej Rusové sestřelit, tedy ne tak, aby nevyvolali incident, který by je mohl dostat do velmi nepříjemné pozice. Dvě stíhačky Su-27 zvané mimo Rusko Flanker, které vypadají jako americké stíhačky F-15, protože jako ještě sovětská odpověď na ně byly vyvinuty, tak zkusily dron dostat z nebe bez použití zbraní. A uspěly. Nejdříve jeden a pak druhý pilot Suchojů nad dronem vypustili část přebytečného paliva doufajíc, že to vrtulový stroj zapálí či jinak zneškodní. A ten druhý zjevně uspěl.

Predator se tak zřítil do moře a Američané se jej nyní pokouší najít. Velení evropských operací Američanů je incidentem rozezleno, proto zveřejnilo záběry tohoto útoku s komentářem: „Dvě ruská letadla Su-27 provedla nebezpečný a neprofesionální útok na zpravodajský, sledovací a průzkumný bezpilotní letoun MQ-9 amerického letectva,” s tím, aby si každý o dění kolem Ukrajiny udělal názor sám. Morálně je to pochopitelně nepřijatelný postup, legálně ale Rusy nelze z ničeho vinit, jejich letadla přece jen vypustila část paliva. Že byl poblíž americký dron, přece nemohli jejich piloti tušit... Podívejte se na celou akci sami, jsou to záběry, které se na veřejnost obvykle nedostanou.

Kamera připevněná na stroji MQ-9 Predator (nebo také Reaper) zachytila poslední momenty jeho existence. Rusové jej poslali k zemi s pomocí jistě ne náhodně vypuštěného paliva svých Su-27 přímo na něj. Foto: U.S. European Command, CC0 Public Domain

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.