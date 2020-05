Americká mládež má novou zábavu, na bicyklech se vrhá pod kola protijedoucích aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vyzvat smrt v touze po slávě a bohatství lze různými způsoby. Teenageři ze Států to zkouší neuvěřitelně hloupě, své bicykly ženou pod kola aut v protisměru na zadních a uhýbají jim až na poslední chvíli.

Komu není shůry dáno, tomu není pomoci, říká se. Více než dvojnásobně to platí o amerických teenagerech, kteří si zjevně našli novou zábavu. Se svými koly zamířili do běžného provozu a s protijedoucími automobily hrají hru na zbabělce. Tedy jinými slovy se snaží motoristy přimět k zastavení či zpomalení, přičemž sami na poslední chvíli uhnou do strany.

Za to zřejmě čekají bezmezný obdiv na sociálních sítích, od majitelů aut, kterým působí horké chvilky, se jej ale stoprocentně nedočkají. Zejména jeden z cyklistů čeká s uhnutím opravdu až na poslední chvíli, a to i když řidiči vozu jedoucího proti němu nikterak nereaguje. Nebojí se ani náklaďáků, autobusů nebo dokonce policejního SUV.

Faktem je, že jezdci to na kolech opravdu umí. A pokud by svůj um předváděli ve vyhrazených prostorách, můžeme jim zatleskat. Nicméně tím by nevybočovali z davu. Do provozu se ale řada lidí se zdravým rozumem nepožene, což v podstatě eliminuje konkurenci v boji o slávu. Zaujmout podobným nesmyslem jde určitě lépe.

Je zřejmě jen otázkou času, než dojde na neštěstí, které v tomto případě velmi pravděpodobně bude fatální. Vůbec by nás přitom nepřekvapilo, kdyby americká média záhy zaplavily informace o tom, kterak bylo chudák dítě tmavé barvy pleti sraženo bezohledným bělochem za volantem SUV. Kamery ve vozech by tak zakrátko měly být povinným příslušenstvím. Jinak na někoho čeká mediální lynč a dlouholetý pobyt za mřížemi kvůli opravdu hloupé zábavě mladých cyklistů.

Někteří američtí teenageři zjevně aspirují na Darwinovu cenu, nic hloupějšího už jsme dlouho neviděli

Zdroj: King of Philly@Instagram

Petr Prokopec