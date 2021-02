Americké čištění mnohaproudé dálnice od sněhu je symfonie pro sedm pluhů před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Kentucky Transportation Cabinet

Synchronizovaná souhra sedmi řidičů sněhových pluhů je hezká podívaná. Profesionálové jedním tahem shrnou sníh z celé mnohaproudé dálnice.

Z českého pohledu se může zdát, že paní Zima dává obyvatelům severní polokoule své poslední sbohem, ne všude ale budou situaci takto vnímat. Ve Spojených státech se aktuálně potýkají s podmínkami, které ještě překonávají ty, jež u nás vládly v předchozích týdnech, a tak mají i silničáři o zábavu postaráno. Se zasněženými, širokými dálnicemi si ovšem dokážou poradit velmi efektivně.

Ministerstvo dopravy amerického státu Kentucky čerstvě zveřejnilo záběry z neobvykle propracovaného systému odstraňování sněhové nadílky z tamní čtyřproudé dálnice. Je na co koukat, protože se do akce v jeden okamžik zapojilo hned sedm sypačů s radlicí na přídi. Synchronizovaný průjezd v mírném zástupu zablokoval všechny pruhy dálnice, řidiči ale nakonec mohli být jen vděční za pečlivé odstranění zbytků sněhu ze středové části dálnice až zcela mimo ni jedním tahem.

Koordinovaná práce se blíží uměleckému dílu, je radost sledovat, jak se valící se stěna pluhů bleskově postará o odstranění sněhové pokrývky od středových svodidel až ke krajnici. Nejvíce práce má nakonec poslední v řadě nákladních vozidel, které si musí poradit nejen se vším sněhem přihrnutým kolegy, ale i se zbytky z předchozích čištění na krajnici.

Promyšlená taktika trochu zdržuje ty, kteří jedou bezprostředně za pluhy - blikající vozy se drží těsně u sebe, takže je nemůže proto je nikdo nemohl předjet. I takoví ale jistě ocení celkově pozitivní přínos pro provoz po dálnici - ani tři nebo čtyři pluhy by tady nestačily na to, aby se sníh dostal z celé dálnice a ne jen z jednoho pruhu do jiného.

Ministerstvo dopravy státu Kentucky provozuje řadu sněžných pluhů, v tomto případě jich muselo dát dohromady sedm, aby byl jedním tahem odklizen sníh z celé široké dálnice. Je to velmi efektivní, jen řidiči jedoucí těsně za nemuseli být dokonale šťastní. Foto: Kentucky Transportation Cabinet

Zdroj: Kentucky Transportation Cabinet

Mirek Mazal