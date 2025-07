„Americkej kýbl” dal lekci z efektivity hybridnímu supersportu Lamborghini. Umí i víc za míň jak třetinu ceny a s pohonem dvou kol před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Zatímco evropské automobilky i v těchto sférách trhu vymýšlí, jak se podrbat levou nohou na pravé lopatce, aby vyhověly normám EU, Američané volí řešení postavená kolem rychlosti. A drtivě vítězí, pokud jde o poměr dynamiky a ceny.

Konstatovali jsme to mnohokrát a nepřestaneme s tím, dokud si místní automobilky nevyndají hlavu z míst, kam světlo nesvítí. Většina z nich bohužel zanevřela na docela elementární snahu jednat maximálně efektivně při přípravě svých nových aut, a to v technickém i ekonomickém smyslu slova. A podle toho jejich novinky vypadají.

Pokud budete chtít postavit auto, které je absolutně nejrychlejší, nebo nabízí relativně nejvíc rychlosti vzhledem ke své ceně, nikdy nedojdete k hybridu. Nikdy. To neznamená, že jej nemůžete nabídnout, protože je to pro některé zajímavé a pro jiné trendy, takže své zákazníky si to najde. Ale neměli byste kolem tohoto řešení stavět celou svou nabídku. To učiníte jen ve chvíli, kdy se snažíte vyjít vstříc nějakým iracionálním netržním požadavkům, do kterých se musíte tak či onak vejít.

Pokud to udělá Toyota coby mainstreamová automobilka, ještě se to dá pochopit, značky jako Lamborghini by ale měly stavět svou nabídku primárně kolem představ klientů či maximální technické efektivity. Přesto dnes Lamborghini nenabízí nic jiného než hybridy, aby vyšlo vstříc zejména mechanismům EU. Zákazníci to zatím berou i proto, že mají pocit, že je to menší zlo, než jaké mohlo přijít, ale pokud tímto směrem nepůjdou všichni, jak dlouho jim bude trvat, než zjistí, že platí nesmyslně mnoho za něco, co vlastně nemají důvod chtít? Dokud budou vznikat auta jako nová Corvette ZR1, je to vážně jen otázka času.

Právě tento stroj se v prvním nezávislém srovnání postavil Lamborghini Revuelto, tedy exotickému hybridnímu supersportu s motorem V12, za který si Lambo v USA účtuje 608 358 USD, tedy skoro 13 milionů Kč. Vedle toho ZR1 stojí jen 173 300 USD, tedy něco přes 3,6 milionu Kč a s maximální orientací na rychlosti je postavena kolem čistě spalovacího motoru V8 s turby. Tahle auta by měla být v jiné dynamické lize. Ale nejsou.

Podívejte se na ono srovnání níže a uvidíte to sami. Konkrétní časy a výsledky nejsou až tak důležité, tady každý chvilku tahá pilku, záleží tedy, který vůz s výkonem přes 1 000 koní lépe odstartuje. To je ale zarážející, neboť Revuelto má pohon 4x4, zatímco ZR1 je zadokolka. I tak je v přímém směru Revueltu dokonale vyrovnaným soupeřem. Na „americkej kýbl” slušné. A není to tak, že jde o poníka pro jeden trik, tohle auto získává jeden okruhový rekord za druhým.

Za Lambo by si lidé vždy připlatili už kvůli auře značky, jistě. Ale aby platili 3,5krát tolik? A to s vidinou, že existuje ještě verze ZR1X sice s podobně kontroverzním, ale pořád kolem výkonu - nikoli emisí - postaveným řešením, které jejich Revuelto dokonce jasně porazí? Tohle je to, co evropské automobilky riskují, pád do irelevance. Po dnešku jim hrozí zase o něco víc.

Lamborghini Revuelto je jistě úctyhodné auto, ale sáhlo po kontroverzním technickém řešení a dynamicky nabízí příliš málo za příliš mnoho. Foto: Lamborghini



Srovnání s Corvette ZR1 to odhaluje v plné nahotě. Foto: Chevrolet

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.