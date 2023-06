„Americkej kýbl” na německé dálnici vytřel zrak všem, bájných 300 km/h bylo na dostřel před 4 hodinami | Petr Prokopec

Americká auta jsou v očích mnohých Evropanů primitivní stroje, které dokážou ohromit leda svými mohutnými motory či zvukem. Ale jak jde o jízdu, nemají mnoho co říci. Jak vidno, v případě Mustangu Shelby GT500 jsou to jen předsudky, tohle auto jede.

Ford Mustang je jednou z největších amerických automobilových ikon. Modrý ovál aktuálně začal prodávat jeho už sedmou generaci, ovšem prozatím pouze v zámoří. V českých showroomech stále ještě figuruje její předchůdce, což je svým způsobem dobrá zpráva. Vzhled novinky je totiž poněkud diskutabilní, jako karikatura sebe sama působí jak základní čtyřválcové provedení, tak osmiválcové verze GT a Dark Horse. Oproti tomu generace šestá je stále ještě ideovým nástupcem originálu ze 60. let.

Ford právě už u první generace přistoupil ke spolupráci s legendárním Carrollem Shelbym, jehož společnost přišla nejprve s verzí GT350 a posléze s vrcholnou variantou GT500. Oba vozy prosluly i díky Hollywoodu - první se ukázal ve snímku Bullitův případ, kde jej řídil Steve McQueen, druhý pak byl hvězdou filmu 60 sekund. I když ona klasická Eleanor se ukázala až v moderním remaku, nikoliv v původním snímku, kde byl takto pojmenován Mustang Mach 1 z roku 1973.

Co spojovalo obě verze GT350 a GT500, byl emblém kobry na přídi. Shelby je také autorem roadsteru a kupé AC Cobra, a když výroba tohoto dvoumístného sporťáku skončila, objevil se slavný had i na jeho dalších kreacích. Ford tuto tradici vzkřísil i v případě nových generací, a ta šestá pochopitelně není výjimkou. Ono číslo šest přitom řádně posílilo, jakkoliv slabý nebyl ani originál, jehož sedmilitrový osmiválec ve vrcholné formě produkoval 650 koní.

Šestá generace pak sice zůstala u motoru V8, její objem však klesnul na 5,2 litru. Na výkonu to však není znát, skrze sedmistupňový automat, který je bohužel jedinou volbou, na zadní kola míří 770 koní výkonu a 847 Nm točivého momentu. To má stačit ke zrychlení na stovku za 3,5 sekundy a maximální rychlosti 290 km/h. A nejsou to báchorky, v rukou kolegů z AutoTopNL americké kupé vytřelo zrak všem pochybovačům a na německém Autobahnu dosáhlo až 293 km/h.

Jde v tomto případě o údaj z tachometru, realita podle GPS je ale jen o pár jednotek km/h horší. Auto se navíc na tuto metu zvládá dostat velmi nenuceně a opakovaně, takže s trochou prostoru k dobru by se mohlo podívat ještě dál. Je to pozoruhodný stroj, který jen rozdmýchává debaty o nástupci. Jeho výkon by měl překonat metu 800 koní, to by se pak i oněch bájných 300 km/h mohlo stát realitou, i když ve vizuálně poněkud méně lákavém hávu.

Šestá generace Mustangu Shelby GT500 je možná tou vůbec nejlepší v historii. Spojuje pohledný zevnějšek s extrémně výkonným motorem a také s odpovídajícím podvozkem. Foto: Ford

