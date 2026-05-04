Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
včera | Petr Prokopec
Někteří se z předchozích omylů poučí, Japonci mezi takové zjevně nepatří. Ani po fiasku NSX druhé generace, které zabili jen a pouze svou umíněností, nyní obdobným způsobem pracují na destrukci Preludu. A bodují, jak je z jejich posledního kroku už naprosto zřejmé.
Za první tři měsíce letošního roku u nás Honda prodala šest kusů modelu Prelude. To je horší výsledek, než jaký má na kontě třeba Porsche Taycan (13 aut), a to se jedná o elektrický propadák par excellence. Musíme se navíc ptát, kolik japonských hybridních kupátek vlastně skončilo u zákazníků, a kolik jich trůní v showroomech ve formě skladových či předváděcích aut. Nepřekvapilo by nás ale, kdyby v prvním případě šlo o většinu vozů. Tento model totiž stojí 1,2 milionu korun, za které kromě ucházejícího vzhledu nedostanete nic zajímavého.
Možná nyní říkáte, že Česko není zrovna ráj pro prodej podobných aut a... není. Jenže situace jinde není o moc lepší - v celé Evropě prodává Honda méně než 100 Preludů měsíčně a v USA aktuálně zaznamenala prodejní rekord, ovšem díky 357 vozům prodaným za celý duben. Ve Státech či v Japonsku stojí Prelude méně, ovšem ani tak nejde o hit. Pro srovnání - takových CR-V automobilka prodala minulý měsíc ve Státech 42 667 kusů, 357 aut není v kontextu celkových prodejů Hondy v Americe prakticky nic. A ani v domácím Japonsku se novince nedaří.
Američtí dealeři tak už přikročili k nemalým slevám, zatímco v zemi vycházejícího slunce se čekací lhůty zkrátily na přibližně měsíc. Honda přitom hybridní kupé nevyrábí na sklad, ale víceméně na zakázku. Znamená to tedy, že úvodní vlna zájmu byla ukojena a dealeři teď automobilce posílají objednávky jen sporadicky. Dalo se to očekávat už proto, že Japonci zabíjí jednu svou legendu za druhou.
Značka se proto rozhodla zájem nakopnout, působí však znovu zoufale. Chystaná limitovaná edice totiž nedostane do vínku přepracovanou techniku, díky které by nabídla alespoň takové zrychlení, jaké má na kontě hybridní Civic. Tedy ve své podstatě rodinné auto, které se 184 koňmi zvládá stovku za 7,8 sekundy. Prelude oproti tomu potřebuje o pět desetin více, i když má jít o lidový sporťák. Místo toho má nově za klientelou jakožto dražší limitka vyrazit s pár barvičkami a doplňky navíc.
Podle automobilky tyto prvky jen zdůrazní sportovní naturel vozu, což v řeči Hondy nejspíše znamená, že zákazníci se dočkají zvýšení hmotnosti a tedy ještě dalšího zhoršení dynamiky. Když ale pojedou třeba okolo výlohy, mohou se podívat, jak vozu sluší nová vínová barva Premium Crystal Garnet Metallic, která v běžné nabídce chybí. Podle všeho ale nedostanou na výběr jiná 19palcová kola, další odlišností je totiž pouze vnitřní čalounění kombinující černou a rovněž vínovou barvu.
Kolik takových aut vznikne, je otázkou. Pokud ale půjde o víc než pár desítek kusů, bude mít Honda s jejich rozprodejem problém. Už jen kvůli spekulacím, které Prelude obestírají. Japonci totiž mají mít hotové prototypy s vyšším výkonem, které by se ve zrychlení mohly dostat dokonce pod úroveň Civicu. Na variantu Type-R ale nejspíš bude nutné zapomenout, ostatně v historii kupé se nikdy dříve neobjevila. A i kdyby na ni nově došlo, její cena asi dopředu odradí každého.
Zásadním problémem sportovního kupé Prelude je, že s výkonnějším hybridním pohonem dynamicky dokonce zaostává za rodinným Civicem. Ten navíc stojí o 350 tisíc korun míň. Foto: Honda
Zdroj: Carscoops
