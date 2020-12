Ani nejnovější provedení nejrychlejší Tesly nedokáže držet krok s Porsche Taycan před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Není to poprvé, co podobné srovnání vidíme, tady ale autor udělal skutečně vše proto, aby obě auta stanula na startu v tom nejlepším možném stavu. Ani tak Tesla nestačila a pak už ztrácela jen víc.

Svého času jsme si mysleli, že existuje zaslepená skupina příznivců elektrických aut (a nic proti tomu, stejně tak existují zaslepení příznivci dieselů, automatů, pohonu 4x4...), se kterou se fandové Tesly překrývali jen proto, že nikdo jiný smysluplná elektrická auta nevyráběl. A že tedy tito lidé budou vždy hájit primárně elektromobily bez ohledu na jejich značku. A když se v nějakém klání objeví dva vozy s elektrickým pohonem, budou šťastní bez ohledu na to, který z nich bude lepší. Není tomu tak.

Sorta příznivců Tesly je ještě docela jiná skupina lidí, kteří jsou více než do pohonu těchto aut zahleděni do značky samé. Znovu to obecně vzato není výjimečné, existují zatvrzelí příznivci Alf Romeo, BMW nebo Renaultů, rozdíl jen v míře oné zatvrzelosti. V případě Tesly je snad na nejvyšší myslitelné úrovni, a tak v jakémkoli klání, ve kterém Tesla nevítězí, se hledá jiný důvod než ten, že je zkrátka horší.

I v případě srovnání Tesly Model S Performance s Porsche Taycan Turbo S, která Tesla pravidelně prohrává, se hledají jakékoli pochybnosti svědčící o zaujatosti dirigenta toho kterého klání. Když se tedy Brooks Weisblat z Dragtimes, sám majitel Tesly, kterého by ze zaujatosti opačným směrem nemohl obviňovat snad nikdo soudný, rozhodl oba vozy srovnat ve sprintu, raději je nechal na trať oba dovézt, aby měly zaručeně 100% nabité akumulátory, i když nejbližší nabíječka je asi 23 km daleko. A Teslu Model S Performance s režimy Ludicrous Plus a Cheetah Stance nechal řídit ještě jiného nadšence, u nějž nikdo nebude pochybovat o tom, že umí auto dokonale správně nastavit a odstartovat.

Přesto Tesla Model S prohrála a na oko byla ze tří klání rychlejší jen v jednom, kdy její řidič „ulil” start. Nejrychlejším elektrickým autem ve sprintech je dnes zkrátka Porsche Taycan Turbo S a Tesla ani v nejnovější verzi s veškerými vychytávkami se 100% nabitými akumulátory nedokáže držet krok. Jak Brooke dodává, Taycan je rychlejší už na prvních metrech a pak mu jen pomáhá jeho neobvyklá zbraň - vícerychlostní převodovka. Co je navíc podle něj podstatné, dokáže prakticky úplně stejně akcelerovat pořád dokola, zatímco Tesla je s klesající úrovní akumulátorů stále pomalejší. Že je podle něj Porsche také podstatně kvalitnější, snad ani není nutné dodávat.

Pokud chcete vidět a slyšet víc, níže je video se všemi jednotlivými kláními i Brookovým komentářem, objektivnější srovnání už asi těžko někdo uspořádá.

Tesla Model S (zde ve verzi P90D) je nepochybně rychlé auto, Porsche Taycan Turbo S je ale zkrátka rychlejší, jak ukazuje nejnovější klání níže uspořádané skoro v laboratorních podmínkách. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler