Ani Němci nedokážou zavřít oči nad selháním BMW, jeho nová i5 prý dělá na dálnici pořádnou chybu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Německá média jsou k německým automobilkám obvykle vstřícná a magazín s racionálním pohledem na elektrická auta by BMW měl velebit už pro jeho neideologický přístup. Ani Focus ale nedokáže zapomenout, jak se BMW dříve vysmívalo Volvu za to, co dnes samo dělá.

Kdybychom měli sepsat knihu o tom, co kdy BMW slíbilo a pak nedodrželo, co kdy razantně odmítlo a pak stejně udělalo nebo čemu jinému se za poslední dvě dekády zprotivilo, bude to slušná konkurence pro bibli. Vidíme to nejen my, pokud jste ale automobilový novinář a máte všech pět pohromadě, máte dnes tendenci nad chybami bavorské automobilky zavírat oči.

Důvod je prostý - je to jedna z mála velkých automobilek, které nadále neuvažují dogmaticky a snaží se používat zdravý rozum. Šéf automobilky nemá problém říci, že zakazovat spalovací auta je od EU nedbalost, nemá problém strhat nefunkční systémy autonomního řízení, technický šéf nemá problém mluvit o reálných emisích elektrických aut a tak podobně. To jsou balzámy na duši v době, kdy všichni křičí, že otylý a nahý císař je vlastně krásně oblečený fešák, před některými přešlapy BMW zavírat oči přesto nelze.

Také BMW - byť nikoli dogmaticky - nabízí elektrická auta. A je hořce úsměvné, že s nimi naráží na úplně stejné limity jako všichni ostatní, tedy ty, které samo kritizuje a někdy i zesměšňuje. Technicky korektním přístupem by bylo takové vozy vůbec nenabízet, neboť jednoduše nejsou konkurenceschopné, ale protože tak daleko zase Mnichov nezajde, prodává je v podobě, v jaké je prodávat lze. A někdy s tím narazí i u německých médií.

Tamní Focus, který se dlouhodobě vyjadřuje velmi rezervovaně k elektrickému aktivismu automobilek, nejnověji vyzkoušel model i5, tedy elektrickou verzi nového BMW řady 5. Automobilka vám ji nenutí, můžete pořád mít ve stejném hávu i benzin a diesel, potud v pořádku, ale co když sáhnete po elektřině? Pak dostanete auto, které vás na dálnici nevyhnutelně zklame, přinejmenším na té německé.

Focus vůz povětšinou chválí pro jeho tichost a celkově solidní projev, na dálnici se ale vedle vysoké spotřeby elektřiny (a tedy nesnesitelně omezeného dojezdu) projevuje ještě jeden problém. Vůz má ve verzi eDrive40 přes 340 koní výkonu a jinak bryskní akceleraci doprovází maximální rychlost jen 193 km/h. A to je na Autobahn zoufale málo, Němci to označují za „pořádnou chybu” a „trapas, který od BMW nikdo nečekal”. V minulosti bylo podle Focusu nemyslitelné, aby podobné německé auto jelo méně než 250 km/h, 193 je podle nich „na třídu a výkon BMW i5 velmi špatná rychlost”. A finální ťafka na závěr: „Nedělali si před pár lety lidé v ústředí firmy na mnichovském Petuelringu legraci z omezení rychlosti na 180 km/h, které zavedlo Volvo?”

Odpovíme za ně: Dělali, byli jsme u toho též. A teď jsou jen o 13 km/h dál se stejně umělým omezením. Je dané limity elektrického pohonu, ale v případě Volva tehdy všichni věděli, že tak nízko posazený omezovač zavádí výhledově se stejnou motivací - sice hlásá cosi o bezpečnosti, výhledově ale nechce dávat na odiv nedostatky elektrického pohonu při přechodu na něj. A může mu jít i o snížení vývojových a výrobních nákladů. BMW dnes jako pýcha německého automobilového průmyslu dělá v principu totéž? Před tím je skutečně těžké zavírat oči.

Nové BMW i5 z německého testu moc dobře nevyšlo. Má své silné stránky a celkově nefunguje špatně, maximální rychlost jen 193 km/h je ale podle Němců trapasem a chybou, která nejde dohromady s tím, co má takové auto zvládat na Autobahnu. Foto: BMW

Zdroj: Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.