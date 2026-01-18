Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
Petr Miler
před 5 hodinami | Petr Miler
Jsou to auta z podobných sfér mimořádnosti a exkluzivity, jinak jsou ale z docela jiného těsta. Zatímco Bugatti proslulo svými extrémně luxusními a současně extrémně výkonnými stroji, které se dokážou zařadit mezi ta nejrychlejší auta světa a současně vás v komfortu převezou přes půl Evropy, Koenigsegg si vždy potrpěl spíš na brutální dynamiku. Ta je daná kombinací výkonu a nízké hmotnosti, ke které noblesně stvořený vnitřek sice také patří, ale hromady komfortu neskrývá.
Jsou to dvě docela odlišné filosofie projevující se i v řadě jednotlivostí. Bugatti jsou dnes už tradičně vozy a pohonem všech kol, Koenigseggu musí stačit hnaná zadní osa. Platí to i v případě modelu Jesko, zde ve verzi Asbolut zaměřené spíš na maximální dynamiku v přímce, který 1 600 koní z pětilitrového (při použití E85) V8 posílá jen na zadní kola. Chiron, zde ve verzi Super Sport, má pod kapotou obdobných 1 600 koní, posílá je ale na všechna čtyři kola. Takže jasné vítězství Bugatti? Pozor na rychlé soudy.
Jesko má oproti Chironu jednu zásadní výhodu - hmotnost. Zatímco Bugatti se svou hromadou luxusu a obřím motorem W16 váží skoro 2 tuny, Jesko je lehký skoro jako pírko a víc než 1,4 tuny na vahách neukáže. To je samozřejmě staví do lepšího světla v poměru hmotnosti a výkonu, jenže trakce je ve sprintech vždy téma. A u takto výkonných aut klidně i ve 150 nebo 200 km/h, zvlášť pokud srovnáváte síly kdesi v poušti, kde na trati skončí vždy trocha písku, i když hodně nechcete.
Přesně takovou komparaci uspořádali lidé z Carwow v čele s Matem Watsonem a Samem Maherem-Loughnanem. Vzhledem k charakteru obou aut začali se srovnáními s letmým startem, ovšem jen v 16 km/h, kdy měl Chiron zkraje vždy podstatně navrch díky pohonu všech kol. Jesku trakce chyběla a než se chytl a dokázal prodat vše, co umí, i půlmíle byla pryč. Když se ale pro Koenigsegg vše sešlo, ještě před cílem proletěl kolem Chironu rychlostí přes 300 km/h, zatímco Bugatti se jí teprve blížilo. To se opravdu nevídá.
Čtvrtmílový sprint se startem z místa pro Jesko Absolut samozřejmě nemohly dopadnout dobře, ale ani tak si neutrhl ostudu. Podívejte se sami na všechno podstatné na videu níže. Buď jak buď, obě auta jsou na 400 metrech bezpečně pod 10 a na 800 metrech pod 15 sekund, jsou to silniční rakety svého druhu s velmi specifickými projevy.
Koenigsegg Jesko Absolut možná není absolutním králem sprintů, za správných okolností ale přepochoduje... Foto Koenigsegg
...i mocné Bugatti Chiron Super Sport s motorem 8,0 W16. Navíc v jaké rychlosti? Foto: Bugatti
Zdroj: Carwow@Youtube
Asi jen v souboji Bugatti s Koenigseggem je možné, aby ve sprintu jedno auto proletělo kolem druhého ve 300 km/h
