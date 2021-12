Asi nejlepší motor BMW bez turba v historii se po 17 letech ukázal na brzdě, naměřený výkon může zaskočit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to ikonická verze ikonického modelu s upraveným motorem, který platí za jeden z nejlepších nepřeplňovaných agregátů historie. Ani tak u něj po 17 letech provozu nikdo nečeká vyrovnání někdejších továrních údajů, on je ale dokonce překonává.

Vůbec první BMW M3 opustilo mnichovskou továrnu již v roce 1986. Od té doby jsme se dočkali celkem šesti generací, z nichž ta poslední přišla na světlo světa loni. Pro řadu lidí je pochopitelně tou nejlepší, neboť nabízí nejvyšší výkon, nicméně 510 koní má na svědomí přeplňovaný motor, přičemž přenos dostává na starosti pouze automat. S manuálem je totiž spojeno o trochu nižší stádo. Nicméně i při zachování takřka klasické koncepce má generace G80 možná více odpůrců než příznivců, a to kvůli extrémně vysoké hmotnosti (od 1 705 kg, o 185 kg víc než u F80) i bobřím zubům nahrazujícím klasické čelní ledvinky.

Pokud bychom přitom měli jmenovat M3, na jehož nadřazenosti se shodne většina lidí, pak musíme zamířit do roku 2004. Tehdy mnichovská automobilka vyprodukovala limitovanou variantu CSL, u které snížila hmotnost oproti regulérnímu provedení o 110 kg na pouhých 1 385 kg. Zároveň došlo na posílení motoru, kterým je třílitrový řadový šestiválec S54B32HP. Ten standardně produkoval 343 koní, u nové varianty však posílal na zadní kola o 17 koní více. Tedy alespoň dle technických parametrů.

Skutečný výkon nicméně publiku zůstává utajen, neboť BMW mělo motor posílit o poznání více, než udávalo. Důvodem byla snaha o zachování působivé jízdní dynamiky kdykoliv a kdekoliv. A také po hodně dlouhou dobu. To se automobilce evidentně i podařilo, jak dokládá pohled na černě lakovaný exemplář (kromě slavného šedého odstínu Silbergrau byla černá barva Saphirschwarz jedinou volbou), jenž zamířil na motorovou brzdu.

Vozu bylo totiž naměřeno 360,7 koně a 365,4 Nm točivého momentu, čímž v prvním případě tovární hodnoty stále překonává, v druhém pak za nimi o necelých 5 newtonmetrů zaostává. To jsou na sedmnáct let starý exemplář opravdu působivé hodnoty, které jen potvrzují výjimečnost CSL. Nelze se tak divit, že ceny letí do raketových výšin, zvláště když BMW vyprodukovalo pouze 1 383 kusů, z nichž některé kvůli neopatrným majitelům již zamířily na věčnost. Bez nějakých 2 milionů v kapse dnes na pěknou M3 CSL nemůžete ani pomýšlet.

BMW M3 CSL je právem považováno za jednu z nejlepších, možná vůbec nejlepší M3, stejně jako jeho motor. Ten navíc může i po 17 letech produkovat více koní, než měl mít dle továrních údajů. Foto: BMW

Zdroj: Evolve Automotive@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.