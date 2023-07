Asi nejuniverzálnější sporťák všech dob od Porsche ukázal svou akceleraci, v reálném světě bere dech před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Od auta, které více než co jiného vypadá jako úlitba moderním trendům adorujícím vše, co připomíná SUV, člověk zázraky nečeká, i když kapotu zdobí logo Porsche. Jenže 911 Dakar skoro zázraky skutečně dokáže.

Loni v listopadu došlo na premiéru hned dvou aut koncernu VW, u kterých se tvůrci rozhodli spojit dva zdánlivě neslučitelné světy, a sice sportovní vůz s off-roadovým. Nejprve debutovalo Porsche 911 Dakar, než jsme mohli přivítat také Lamborghini Huracán Sterrato. My si aktuálně posvítíme na kupé z Zuffenhausenu, jehož produkce byla omezena na 2 500 kusů. Za každý takový musí zájemci na dřevo vysázet minimálně 5 894 742 Kč, tedy o 1,7 milionu korun více než za výchozí provedení 911 Carrera 4 GTS.

Stejně jako toto kupé i provedení Dakar pohání přeplňovaný třílitrový šestiválec naladěný na identických 480 koní. Spárován je však s podvozkem, který byl zvýšen o 50 milimetrů resp. až o 80 mm, pokud zvolíte off-roadový režim High Level. V té chvíli je Porsche 911 na úrovni mnohých SUV, ve srovnání s nimi ale pochopitelně nabízí působivější dynamiku. Byť je třeba dodat, že maximálkou omezenou na 240 km/h neohromí.

V případě akcelerace je na tom „teréňák“ podstatně lépe, s udávanou 3,4sekundovou akcelerací zaostává za svým přízemním příbuzným jen o desetinu. Že nejde o pouhou teorii, pak dokládá nové video francouzského Motorsport Magazine. Kolegové navíc plynový pedál 1 605 kilogramů vážícího vozu podrželi až do mety 233 km/h, které Porsche dosáhlo za přibližně 16 sekund. To je parádní výsledek, provedení Dakar tak vskutku lze považovat za nejuniverzálnější sporťák všech dob.

Zajímalo by nás, zda vůz byl osazen standardními a do terénu vhodnějšími pneumatikami Pirelli Scorpion nebo spíše jejich volitelnou alternativou Pirelli P Zero, jenž favorizuje silniční využití. Na to nám video odpověď nedává. Nelze si nicméně nepovšimnout toho, že byl oháknut do legendárních barev tabákové firmy Rothmans. Zajímavé na celé věci je, že právě tato společnost ve finále definitivně vehnala Waltera Röhrla do náruče Porsche.

Rothmans totiž sponzoroval tovární tým Opelu, se kterým německá legenda pomalu zázračně vyhrála šampionát WRC v roce 1982. Stájový šéf tehdy na Röhrla soustavně tlačil, aby se účastnil propagace cigaretové značky, což jakožto zapřisáhlý nekuřák odmítal. To i přes druhý mistrovský titul nakonec vyústilo v jeho odchod, přičemž letos již šestasedmdesátiletý závodník nejprve přešel k Lancii, poté k Audi a nakonec zakotvil v Zuffenhausenu jako testovací jezdec.

Za jeden z dvou a půl tisíce kusů verze 911 Dakar musíte dát bezmála šest milionů korun. Počítat však můžete jak se zrychlením na úrovni těch nejlepších sporťáků, tak se světlou výškou konkurující mnoha SUV. Foto: Porsche

Zdroj: Motorsport Magazine@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.