Asi nejvážnější čínský konkurent Škody Octavia fyzicky dorazil do Evropy, podívejte se na první fotky dnes | Petr Miler

/ Foto: Changan

Je nutné uznat, že když jde o expanzi na nové trhy, Číňané nikdy dlouho nepřešlapují na místě. V případě svého asi nejpovedenějšího soupeře Octavie auto avizovali, homologovali, zveřejnili ceny a fakticky začali prodávat během pár týdnů.

Psali jsme o něm naposledy před pár dny, a tak vás dnes nebudeme zatěžovat žádnými litaniemi. Řeč bude znovu o Changanu UNI-V, novém čínském liftbacku, který se ve své domovině prodává od loňského roku s jasným cílem sebrat poslední zbytky zákazníků Škodě Octavia. Ta se svého času prodávala za velkou zdí po statisících kusů za rok, loni nedosáhla ani na 10 tisíc ročních prodejů.

O kupce ji připravila právě auta jako UNI-V, tedy moderně střižené, technicky zajímavé a bohatě vybavené vozy, které se prodávají za zlomkové ceny. Zejména na konci roku 2022 byla dominance právě tohoto konkurenta očividná - jeho prodeje se vyšplhaly na 20 211 aut, což z něj nejenže udělalo 12. nejprodávanější auto, ale Octavii při prodeji pouhých 444 vozů doslova zadupalo do země.

Přesně tímto autem se loni Číňané rozhodli vydat do Evropy, primárně do Ruska, kde Octavia také měla spoustu věrných kupců. Dnes už je to skoro jedno, Škoda tam auta prodává jen ze zásob, Changan tak má cestu k úspěchu umetenou. S cenami na úrovni Octavie to bude mít těžší než v Číně, kde se prodává v přepočtu od 350 tisíc Kč, s jeho technikou a výbavou ale nabízí podstatně víc. Motor se 181 koňmi, automat, LED světla, 18" litá kola, 360° parkovací kamera, kombinované čalounění interiéru, vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu, panoramatická střecha, ABS, ESP, hlídání tlaku v pneumatikách, šest airbagů, hlídání mrtvého úhlu, multimediální systém s 10,25" displejem, bezklíčový vstup a start, bezdrátové nabíjení telefonů, to a mnohé další je v Rusku standardem.

A nejde jen o planý slib, Changan zvládl od konce minulého roku auto pro Rusko nejen avizovat, ale i homologovat, nacenit a začít fakticky prodávat. Lidé z Dromu už nafotili první auta fyzicky přítomná u ruských dealerů značky, a tak se můžete podívat, jak to vozu sekne na skutečných fotkách v místních podmínkách. Na příspěvku na sociálních sítích je tedy kombinují s oficiálními snímky, přímo webu mají jen své vlastní a nutno dodat, že šedý kousek na sněhu vypadá docela sympaticky zvenčí i zevnitř. Auta jsou už teď k dispozici v řadě velkých ruských měst, jsme zvědavi, jak se jim fakticky povede. Changan totiž dosud v Rusku nijak mimořádně aktivní - a tedy ani úspěšný - nebyl, takže nemá moc na čem stavět.

Changan UNI-V už je i fyzicky dostupný v první evropské zemi, na jeho úspěch na trhu jsme zvědavi, vážnějšího konkurenta z Číny dnes Škoda Octavia asi nemá. Foto: Changan

Zdroj: Drom

