Asi poslední lidový sporťák s točivým motorem bez turba to rozpálil na Autobahnu, vzbuzuje touhu před 6 hodinami | Petr Miler

Ve své předchozí generaci byl poněkud nedotaženou alternativou, dnes je to něco jako poslední mohykán. A před posledním mohykánem se neptáte, jestli ho vůbec chcete. Jinou otázkou ale je, jestli vám ho někdo prodá.

Je smutné si to přiznat, ale po 30 letech života na více či méně svobodném trhu se přinejmenším v případě aut postupně vracíme k modelu Mototechna/Tuzex, kdy sice na papíře „všechno je”, jen se to tak jaksi nedá koupit. Automobilky pořád vyrábí v podstatě cokoli, co si zamanete, unifikace vynucená často naprosto nesmyslnými regulacemi Evropské unie ale způsobila, že se ze spousty kdysi naprosto normálních věcí stalo cosi exkluzivního. A je to extrémně drahé nebo reálně zcela nedostupné.

Jedním z takových aut je Toyota GR86. Jde v podstatě o poslední lidové sportovní auto, které vám nabídne točivý atmosférický motor bez turba, pohon zadních kol a manuální převodovku. Je to takové Porsche 911 GT3 (dobře, se všema očima křečovitě zavřenýma) pro chudé, které podle ceníku Toyoty startuje na 950 tisících korunách. Heuréka! Vlastně ne, v tom samém ceníku totiž svítí „dočasně vyprodáno”. A když se u dealera zeptáte, kdy tento dočasný stav skončí, odpovědi se dočkáte asi po minutovém smíchu kompletního osazenstva showroomu. Konkrétní odpověď už je pak celkem nepodstatná.

Dodávky tohoto auta - stejně jako spousty jiných - jsou totiž uměle limitovány kvůli emisím CO2. GR86 prostě je a není. Je na papíře, není ve skutečnosti. Vůz emituje okolo 200 gramů CO2 na km, což znamená, že do prodeje vstupuje s cenovou zátěží 105 (nadlimitní emise) krát 95 Eur (pokuta za každý gram nad limity), tedy 9 975 Eur (asi 241 tisíc Kč) v podobě pokuty odváděné EU za každý prodaný vůz. A to víte, že si pak Toyota zatraceně rozmyslí, kolik takových vozů do Evropy dodá, když jde o auto za 785 tisíc Kč bez DPH, a ona pokuta by tedy tvořila 31 procent ceny. Takto se ničí trh a dělá exkluzivní věc z kdysi vlastně docela rozpačitého auta.

Nová GR86 už tak rozpačitá není, dostala lepší motor, 2,4litrový atmosférický čtyřválec s 234 koňmi, váží jen 1 275 kilo, stovku zdolá za 6,3 sekundy a má se rozjet na 226 km/h. To vše pořád s šestistupňovým manuálem pod pravou rukou. A skutečně to dokáže, jak můžete vidět na videu natočeném na rychlostně neomezené německé dálnici níže. Pravda, interiér auta vypadá jako z VW Caddy a celkově je to prostě Toyota - nákladově ořezané auto ad infinitum s elektronikou jako z minulé dekády, ale zase i díky tomu vydrží. A až si s ní budete hrát na oblíbené okresce, bude vám všechno ostatní jedno. Teď jen kde a jak ji koupit. Mezi ojetinami nabízenými v Česku najdete přesně 0 aut, v Německu se ale pár kousků najde.

Toyota GR86 je dnes skoro neuvěřitelné auto, také nejede špatně, jak můžete vidět níže. Stojí v podstatě pakatel, reálně ji koupit je ale složité. Foto: Toyota

