Audi dostává na sociálních sítích „kouř" za své novinky. Dealer chtěl ukázat nový vůz jako lepší a nestačil se divit

Proti všem, tak se rozhodlo vystupovat Audi v posledních letech a hned tak neubere. Na trh hrne jedno ošizené auto za druhým a jako skvělé inovace prezentuje úplné nesmysly. Zpětnou vazbu má od lidí přímo na talíři, ale zjevně si z ní nic nedělá.

Víte, že když zákazníci automobilky natočí hodinový (!) film volající po tom, aby firma zastavila svůj úpadek, je něco hodně špatně. A s Audi toho je hodně špatně. Po dekády atraktivní alternativa k tradičnějším německým značkám BMW a Mercedes-Benz, která si zakládala na výjimečné technice a mimořádně kvalitních interiérech, se v jednu chvíli vzhlédla v přechodu jen na elektrická auta během několika málo let. A obětovala tomu úplně všechno.

V podstatě všechno, co se dnes děje, je následkem právě toho. Už loni v květnu před tím rázně varoval bývalý ředitel sportovní divize firmy, který v ní sám nemohl vydržet poté, co podle něj vsadila na špatného koně, začala ignorovat zákazníky, rozhodla se vybít podle ní okrajové modely a vnitřně se začala utápět v byrokracii a vůbec absurdních umělých pravidlech. Z takto „fungující” firmy nemůže vyjít nic dobrého, a tak není divu, že ani nevychází. Přesto je až neuvěřitelné, jaký ústup - a v jaké šíři - z někdejších kvalit firma zvládla udělat během v podstatě generace aut. Však onen hodinový film je prakticky celý jen o tom.

Normálně fungující firma by na to dávno reagovala snahou o zlepšení svého fungování, Audi ale reagovalo potíráním kritiky všeho druhu - víme o tom své. Teď už ale marně chytá vodopády negativity ze všech stran, dokonce i od domácího tisku. Co se pak strhne na sociálních sítích skoro pokaždé, když se začne probírat nějaké nové Audi, je též pozoruhodné. Mohli bychom zde vysázet klidně 100 příspěvků z Instagramu, Facebooku, X a dalších míst, které jsou v podstatě o jednom a tom samém. Ať už je samotný příspěvek laděn jakkoli, následuje jej zničující vlna kritiky. Za vše dva příklady.

Prvním budiž pokus amerického dealera Audi ukázat novou Q5 vedle té předchozí se slovy: „Upgrade, na který nikdo nebyl připraven.” Je to samozřejmě míněno pozitivně jako něco nad očekávání skvělého, čímž si dealer pořádně naběhl. V reakcích na vyobrazené skoro nenajdete pozitivní komentář a jako ty nejlépe hodnocené vychází poznámky ve stylu: „Ročník 2021 vypadá líp,” nebo: „To není upgrade ale downgrade,” popř. „Downgrade, který nikdo nechtěl.” Sami si je případně projděte, jsou jich snad stovky.

Druhým jsou různé ukázky fungování neuvěřitelně pitomé náhrady páček pod volantem, která jen ukazuje, že firma se ani po veškeré kritice nikam neposouvá - nezlepšuje kvalitu, nereflektuje kritiku zákazníků a místo toho vymýšlí takové nesmysly. Tohle je totiž věc, která teprve před pár týdny debutovala na Q3 a soudná automobilka by ji do produkce nikdy nenasadila. Audi to udělalo a zase slízává velmi hořkou smetanu - od sarkastických komentářů typu: „Proč zůstávat na půli cesty? Udělejte to také dotykové!” až po nevěřícné otázky jako: „Dělají dnes auta jen lidé, kteří nikdy s žádným nejeli?” je to znovu „kouř” jako blázen. Ale asi zaujal znovu jen nás, Audi zůstává pevné a ze svého směřování - teď už skoro doufáme - neuhne...

Jak mohlo nejnovější Audi dostat místo páček pod volantem něco takového, je mimo naše chápání. A zjevně nejen naše... Foto: Audi

