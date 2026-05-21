Náskok díky technice? Při pohledu na to, co Audi chystá, nás napadají docela jiné průpovídky. Nedokážeme si skoro ani představit, jak by tuto novinku na trhu stihlo cokoli jiného než prodejní fiasko.

Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019

včera | Petr Prokopec

Foto: Audi

Jednou z mých oblíbených hlášek ze seriálu Přátelé, je: „Joey, tou hlavou nesmíš mlátit o zeď každý den.“ Pronesl ji Chandler v reakci na další pitomost svého spolubydlícího a ťal do živého. Nevíme, jestli by dnes stejnými slovy počastoval koncern Volkswagen, ale i to by sedělo. Jeho vedení totiž stále doufá, že magickým receptem k návratu na vrchol je víc toho, co jej už pěkných pár let posílá ke dnu.

Řeč je samozřejmě o přechodu na elektrická auta, který Volkswagenu zoufale nejde. Jsme přesvědčeni, že to v tuto chvíli není možné, i kdyby se Němci rozkrájeli na kousky, tím spíš to ale nepůjde, když základem celého posunu zůstává platforma MEB, která byla nekonkurenceschopná už při svém příchodu v roce 2019. Od té doby sice došlo na její evoluci, jenže všechny klíčové parametry zůstávají nepřesvědčivé.

Třeba nejvyšší dobíjecí výkon zvedl z původních 125 kW na 200 kW, jenže i evropská konkurence je dnes mnohem dál, ostatně třeba nový Mercedes-AMG GT 4-Door počítá s 600 kW. Pravda, jde o jinou ligu, ovšem i takové kompaktní CLA zvládá 350 kW. Ztráta VW na zbytek branže tak jen narůstá, přičemž nová platforma SSP, u kterého dojde a zlepšení, ještě několik let nedorazí. A tou dobou bude konkurence zase jinde.

Němci tedy jen dál vaří z vody, což jsou slova, která sednou i na chystanou novou generací Audi A2. Ta se má začít prodávat ještě letos, stane ovšem znovu na platformě MEB. Jakkoli tedy značka se čtyřmi kruhy ve znaku věří, že auto vynikne třeba svou aerodynamikou, se kterou si u nejmenšího e-tronu řádně pohrála v aerodynamickém tunelu, pořád bude pracovat s příliš problematickým základem. A stokrát nula je pořád nula.

Kromě toho chce Audi bodovat i cenou, také to je ale sporný bod. Výroba A2 má totiž probíhat v Ingolstadtu, přičemž výroba v Německu je jednou z nejdražších. Firma tedy buď bude prodej dotovat, což jí ve výsledku nikam nepomůže, nebo bude s realistikou cenou pořád moc vysoko na to, aby tohoto auta prodalo jakkoli větší množství. A to jí také nikam nepomůže. Však sesterský VW ID.3 Neo je dnes k mání od 749 tisíc korun a pochybujeme, že základní A2 bude používat stejně marnou základní techniku (50 kWh baterie, 125 kW výkon motoru, 100 kW maximální dobíjecí výkon). Už totéž s výkonnějším motorem stojí 829 tisíc Kč a Audi bude muset nabídnout víc i v jiných ohledech, tohle auto pod 900 tisíc stát snad ani nemůže. Kdo si něco takového koupí?

Marnost takové nabídky musí být každému soudnému člověku jasná předem, ovšem po sedmi letech mlácení hlavou o zeď Němcům už nejspíš nedochází ani to, že jedna a jedna jsou dvě. Proti tvrdému betonu se tedy rozebíhají při ještě vyšší rychlosti, protože tentokrát jejich automobilové „Wir schaffen das!” už musí klapnout. Že podmínky na trhu jsou momentálně ještě horší než v roce 2019, kdy se původní ID.3 ukázal poprvé, neberou v potaz. Nezbývá tedy nic jiného, než začít litovat dealery.

Dodat pak už lze jen tolik, že kromě testů ve větrném tunelu má za sebou A2 také výlet do Skandinávie, stejně jako na zakroucené okresky v Bavorsku, kde zakamuflované prototypy zkoušely obstát v zimě i v běžném provozu. Výsledky si Audi pochvaluje, což asi nepřekvapí - interně funguje jen plácání po ramenou, stejně jako se kritika nepřipouští zvenčí. Tak zdravíme do Ingolstadtu, víc o samotné nové A2 si řekneme nejpozději na podzim, kdy dojde na debut.


Elektrické Audi A2 e-tron má za sebou testy ve větrném tunelu, ve Skandinávii a na bavorských okreskách. To je sice hezké, ale když je jeho základem zastaralá platforma léta generující jen drahá a nepřesvědčivá auta, díru do světa stěží udělá. Foto: Audi

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.