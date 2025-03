Audi si v reklamě začalo utahovat z Mercedesu, ten mu to vrátil. Nakonec oba konkurenty uzemnilo BMW včera | Petr Prokopec

Reklamní pošťuchování mezi výrobci bývá zábavné sledovat, u nás ho bohužel moc často svědky nejsme. Srovnávací reklamy jsou v Evropě obvykle zakázané a tohle by tak úřady mohly vnímat. V Bangladéši je ring volný a německé prémiovky toho s gustem využily.

„Tvé kung-fu je zastaralé a s uměním našeho mistra Chena a jeho ocelové pěsti se nemůže měřit,“ zaznívalo velmi často ve snímcích ze 70. až 90. let z hongkongské produkce. A tato docela reflektovala realitu, neboť jednotlivé školy bojových umění mezi sebou neustále soupeřily. V současnosti si jejich roli zjevně osvojily automobilky, kterým ale pochopitelně nejde o to, aby svými vozy dokázaly prorazit cihlovou zeď. I když ani to by asi nebylo k zahození. Primárně jim ovšem jde hlavně o přízeň zákazníků.

V minulosti jsme byli svědky různých „billboardových bitek“, typicky v USA, kde podobné praktiky obvykle nikdo neomezuje. V době digitální se šarvátky přesunuly na internet, jak ukazuje dění v Bangladéši, kde firmy též nikdo neomezuje v nastavování zrcadla konkurentům. Tamní zastoupení Audi se totiž na sklonku února rozhodlo, že vezme jednu z klíčových fines elektrického Mercedesu třídy G, tedy jeho tankovou otočku, a obrátí ji ve svůj prospěch. Zveřejnilo tedy propagační fotografii právě Géčka, které na silnici vykreslilo čtveřici kruhů, a to spolu s poděkováním, že auto nechalo na silnici v Gulsanu, kde se takto předvádělo, takový otisk.

Na tento počin zareagoval Mercedes ještě téhož dne zveřejněním snímku, na kterém jsou hned dvě elektrická Géčka dělající totéž, ovšem jen jednou jde o fotomontáž Audi - podruhé o skutečný záběr, na které je vidět, že vůz ve skutečnosti zase tolik kruhů na silnici nenechal. Třícípá hvězda k tomu vtipně dodává, že ráda pomohla Audi s vytvořením jeho nejsledovanějšího příspěvku na sociálních sítích, jen příště by mohlo zveřejnit i skutečnou fotku. Tím by třídy G mělo vedle sebe hned dvě a laťku by dál pozvedlo... Na což u čtyř kruhů odpověděli s tím, že do celé hry zatáhli BMW. Zveřejnili snímek elektrické Q8 před v pozadí stojící řadou 7.

Zrovna tento tah moc šťastný nebyl, hlavně s ohledem na skutečnost, že Audi vyzdvihuje model, s jehož výrobou právě skončilo pro zájem a muselo kvůli tomu zavřít celou továrnu. Oproti tomu řada 7 z trhu nemizí. Nejspíš i proto mnichovští zůstali nad věcí a zareagovali snímkem zadních sedadel zmíněné limuzíny, kde její majitel užívá pohled na celou tuhle taškařici přes 31,3palcovou obrazovkou vyklopenou ze stropu. Na ní tedy pro jistotu běží snímek Auta, ten totiž do značné míry odkazuje na pořekadlo „když se dva perou, třetí se směje“. A pak že automobilky už nemají smysl pro humor. Mají, jen v Evropě je smích nějak přešel...

