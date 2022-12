Audi upravené na 700 koní se na německé dálnici rozjelo tak moc, že se mu rozbil ukazatel rychlosti před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Tohle auto je extrémně rychlé už v sériovém provedení, když mu ale přidáte další výkon, může být rychlé až tak, že tomu ani tachometr nezvládá sekundovat. U moderních vozů je to nevídaná věc.

Rychlé kombíky nejsou v posledních letech ničím až tak zvláštním - vybírat si můžete od těch juniorských, jako jsou Škoda Octavia Combi RS, Seat Leon ST Cupra či VW Golf R, přes jakýsi zlatý střed v podobě Audi RS4 Avant či BMW M3 Touring až po extratřídu v podobě Mercedesu-AMG E63S kombi či Audi RS6 Avant. Právě poslední zmíněný ale mezi nimi představuje pomyslný vrchol, jakousi laťku, které se ostatní snaží vyrovnat.

Už v továrním provedení jde o extrémně rychlý vůz, který ve své současné generaci odveze 1 680 litrů nákladu až 305 km/h, jeho motor 4,0 V8 biturbo ale láká k dalším úpravám. Ne snad, že by sériových 600 koní bylo málo, ale z motoru jde vydolovat i 1 000 koní, a to pak je dynamika ještě úplně jinde. Dnes se ovšem nepodíváme znovu na zoubek poslední generaci RS6 s interním označením C8, ale na tu předchozí značenou C7.

Nadšenci pro ježdění vysokými rychlostmi po německé dálnici z AutoTopNL se totiž dostal do rukou starší kombík upravený na 700 koní výkonu a zbavený omezovače rychlosti. Taková kombinace k protažení po Autobahnu doslova láká a v praxi nezklame - stovka za 2,85 sekundy je akcelerace z říše supersportů, stejně jako dvoustovka pod 10 sekund a třístovka dosažená dřív než řeknete: „Do kufru se mi vejde půl domu!” Pak ale přijde něco ještě zajímavějšího.

Nezbytnou součástí podobných zkoušek je test maximálky ke konci přiloženého videa, který pokračuje úspěšně do asi 324 km/h, pak ovšem náhle skončí na nule. Ne, že by auto najednou zastavilo, to by hodně bolelo, tachometr to prostě vzdá. Vůz dále zrychluje, ale jak digitální ukazatel, tak rafička konvenčního ukazatele rychlosti řeknou prostě konec, spadnou na nulu a fungovat zůstane už jen otáčkoměr.

Zjevně ani u Audi svého času nepočítali s tím, že by tento vůz mohl jezdit také 330 km/h či ještě víc a ukázat to neumí. Jakmile ale rychlost klesne, tachometr se zase rychle „nahodí”. V nové generaci už vůz tímto problémem netrpí a ukáže klidně 354 km/h. Teoreticky by měl ukázat cokoli, ale kdo ví, třeba nás jednou někdo i v tomto případě vyvede z omylu - i ten starší by v případě digitálního ukazatele neměl mít limit, tedy snad krom 999 km/h...

I Audi RS6 C7 bylo extrémně rychlým kombi, v úpravě na 700 koní jede ale tak moc, že se mu při pokusu o maximální rychlost porouchá ukazatel rychlosti. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

