Aukce se nekoná. Mýty obestřenou obří sbírku Formulí 1 Bernieho Ecclestone celou koupil dědic Red Bullu, dal za ni přes 10 miliard

„Tak to tu skončete a všechno mi to naložte,” přibližně takto byla ukončena tři měsíce trvající snaha prodat nepochybně daleko největší sbírku monopostů Formule 1. Ta dosud patřila tomu nejpovolanějšímu ze všech - strůjci úspěchu tohoto sportu, Berniemu Ecclestonovi.

Bernie Ecclestone není a nikdy nebyl široce populární figurou. Je to jeden z těch velmi sebevědomých, diktátorsky jednajících, bezohledných obchodníků, ale ruku na srdce - bez něj by se z Formule 1 nikdy nestalo to, čím je dnes. Podobně smýšlející lidé nemusí být oblíbení, ale ve výsledku se starají o něco, co oblíbené je. Však co zbyde třeba po takovém Thomasi Schäferovi ve Volkswagenu? Trojice záchodů místo dvojic? A co v něm zbylo po Ferdinandu Piëchovi? Jsou to jiné manažerské galaxie, přitom Piëch byl dalším z těch, na které se nelichotivá adjektiva výše zmíněného typu lepila jedno za druhým.

Pokud má být něco vybudováno, bez silných osobností to nejde. A takové se obvykle nestanou silnými, pokud berou příliš mnoho ohledů na své okolí - je to tak, ať už se nám to líbí nebo ne. Co stvořil Bernie Ecclestone, je fascinující věc i obchodně, a velmi dobře živ z toho bude nespočet lidí, dokud s tím nezačnou dělat něco jako Schäfer s Volkswagenem. V neposlední řadě z toho byl a je dobře živ také sám Ecclestone.

Za svůj život nastřádal mnohamiliardové jmění, které utrácel mimo jiné za to, co miloval - samotné ef-jedničky. Že to dělá, se vědělo, že má sbírku jako málokdo, se vědělo, co ale skutečně poskládal, jsme se dozvěděli až loni v prosinci, kdy se ji rozhodl prodat. Nebudeme opakovat už řečené, podívejte se do předchozího článku, je to ale fascinující, naprosto neopakovatelná kolekce nejlepších formulí ze všech ér tohoto sportu.

Každou jednu z nich by si přál mít doma nejeden zámožný sběratel, Ecclestone ale primárně chtěl, aby ji někdo koupil celou. A to už byl oříšek. Prodejem byl pověřen Tom Hartley mladší, se kterým jsme čas od času v kontaktu i kvůli jiným prodejům, a tak jsme se v mezičase ptali, jak se prodej vyvíjí. Moc dobře ne - najít někoho, kdo by za 69 aut dal asi 15 miliard korun, se nedařilo, a tak se Hartley začal zabývat myšlenkou aukční prodeje jedné Ecclestonovy ef-jedničky za druhou. Nakonec to nebylo nutné.

Jak nám sám oznámil, celou kolekci nakonec koupil Mark Mateschitz, 32letý dědic Red Bullu, nynější majitel poloviny nápojového impéria. Kolik přesně za ni dal, nám nebylo řečeno, potvrzena ale byla suma, která v českých korunách převyšuje 10 miliard Kč. Ecclestone je prý rád, že se nakonec sbírka prodala celá, Mateschitz pak slibuje, že si ji na rozdíl od Bernieho nenechá jen pro sebe a využije ji pro soukromé muzeum, kde si všechny skvosty budou moci prohlédnout i běžní smrtelníci. Skoro se chce dodat, že už se nemůžeme dočkat, tolik ef-jedniček historického významu nikdo jiný nemá a mít ani nemůže, Bernie jich prostě vykoupil většinu.

