Auto s výkonem 1 250 koní se ukázalo v akci v běžném provozu, na 363 km/h se rozjelo jako nic

V akci jsme mohli osobně poznat či alespoň spatřit už nespočet aut, výkon dalece přesahující hranici 1 000 koní je ale pořád něčím naprosto výjimečným. Už tak výjimečné, dále výrazně upravené Lamborghini jich má dokonce 1 250 a jeho dynamika je dechberoucí.

V našem někdejším testu jsme vám velmi podrobně přiblížili projev posledního Audi R8 s motorem V10. Jeho atraktivita je nepochybně postavena kolem atmosféricky plněného desetiválce o objemu 5,2 litru, který kolega popsal jako prakticky dokonalý stroj optikou výkonu, charakteru, ovladatelnosti i efektivity. Svých 610 koní při 8 250 ot./min a 560 Nm při 6 500 ot./min posílá na všechna kola přes sedmistupňovou automatickou převodovku a v 330 km/h ho zastavuje jen svérázný omezovač rychlosti.

Stejný motor, jen naladěný na 640 koní, dostalo také sesterské Lamborghini Huracán ve verzi Performante. Je to tedy o něco výkonnější a také o něco lehčí auto, které dokáže sprintovat na stovku za 2,9 sekundy, na dvoustovku za 8,9 sekundy a rozjet se na (vyšším přítlakem sníženou) maximální rychlost 325 km/h. Brali bychom jej, jak je, někdo se ale rozhodl čistotu tohoto stroje svým způsobem zneuctít dvojicí turbodmychadel. Část charakteru bude jistě pryč, přeplňování ovšem zvýšilo výkon až na monstrózních 1 250 koní a točivý moment až k 1 100 Nm. A parametry Bugatti tady nejsou jen pro parádu, jak můžete vidět na přiloženém videu, které dokumentuje dynamiku tohoto stroje v běžném provozu na rychlostně neomezené německé dálnici.

Jakýkoli pokus o akceleraci evokuje start stíhačky, o akceleraci z místa se řidič ani nepokouší. I zrychlení ze 100 na 200 nebo z 200 na 300 km/h ostatně proběhne neskutečným kalupem - obojí dohromady trvá méně než 9,5 sekundy, z 200 na 300 km/h je auto za 6,1 sekundy. Skoro bychom se vsadili, že tak rychle, jak tento vůz dosáhne rychlostí násobně přesahujících limity platné na českých silnicích, neřeknete ani celý jeho název doplněný o slova „twin turbo”.

Tady jsme naštěstí na německém Autobahnu a je to skutečně bláznivé představení. Motor ani po úpravě nemá problém blížit se hranici 9 000 ot./min a na tachometru zahlédneme rychlost až 363 km/h během pár dalších sekund. To motoru dojdou použitelné otáčky na poslední rychlost (a možná i řidiči odvaha...), jinak by zřejmě neměl problém pelášit ještě o hodně víc. Vidět v ostré akci tak silné auto je skutečně výjimečný zážitek, však se na to podívejte sami...

