Auto sjelo z horské silnice a propadlo se do rokle, nezbylo z něj prakticky nic před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: San Miguel County Sheriff Office

Pokud vás někdy při jízdě po horské silnici napadlo, jak by to asi dopadlo, kdybyste z ní autem sjeli, tady je jedna z možných odpovědí. Jako zázrakem se obešla bez lidských obětí.

Vzpomínat teď na dovolené je trochu jako mluvit o provaze v domě oběšence, ale třeba to ve vás vyvolá aspoň příjemné vzpomínky, když už ne pocity. Během zejména letních měsíců není zase tak neobvyklé zatoulat se na některé vysokohorské silnice, třeba na Grossglockner Hochalpenstrasse. Ta se táhne až do více jak dvoukilometrové výšky a o nekonečné srázy na ní podél úzké, často i svodidel prosté silnice není nouze.

Slabší povahy na ní může snadno napadnout, co by se asi stalo, kdybyste z cesty sjeli. Některé rokle pod ní se zdají být skoro bezedné, šance, že by vás po cestě něco zachytilo, minimální a pokud by se vám něco takového „podařilo” třeba v ranních brzkých hodinách, je otázkou, zda by si vůbec někdo všiml, že jste nedorazili do cíle. Obava z takového pádu může působit jako planá fóbie, i k takové věci ale může dojít.

Vyprávět by o tom mohl pár mladých amerických cestovatelů, kteří se svým Jeepem Wrangler vydali na proslulý Black Bear Road Pass v Coloradu i se svými dvěma psy. Jeho 22letý řidič v určitý moment zastavil, aby pomohl jinému šoférovi, i když ale podle svých slov vůz zabrzdil, něco nevyšlo. Vůz se tak uvolnil a začal mířit směrem ke srázu i s 23letou spolujezdkyní a dvěma nebohými zvířaty.

Řidič se pokusil neštěstí zabránit a stihl se vrátit za volant, ale po sjezdu ze silnice byl vymrštěn z auta, aniž by jej stihl zabrzdit. Spolujezdkyně - ke svému štěstí - vypadla o chvíli později. Oba jsou zraněni, ale nejsou v ohrožení života. Jeden z psů byl později nalezen nezraněn, druhý je nezvěstný. Jak dopadlo auto po pádu dlouhém nejméně stovky metrů, se podívejte sami. Je totálně na maděru, není pořádně ani poznat, jaký typ vozu to je a oba cestovatelé mohou hovořit o obrovském štěstí, že toto přežili. Zůstat kdokoli z nich v autě, nemají šanci.

Snímky uvolněné kanceláří šerifa ukazují, jak dopadl Jeep dvojice cestovatelů po pádu do rokle z proslulé coloradské horské silnice. Posádka měla štěstí, že z vozu vypadla krátce po sjetí z cesty. Foto: San Miguel County Sheriff Office

Zdroj: San Miguel County Sheriff Office

Petr Miler